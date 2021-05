Ein letzter Einsatz für Erol Sander als Kommissar Mehmet Özakin: Am Samstag, 29.05.2021, läuft die finale Folge der deutsch-türkischen Krimireihe „Mordkommission Istanbul“ im Ersten. In „Entscheidung in Athen“ bricht der Ermittler zu einem inoffiziellen Auslandseinsatz in die griechische Hauptstadt auf. Dabei kommt er kriminellen Verbindungen von Politik und Baubranche auf die Spur.

Wann läuft die letzte Folge? Alle Sendetermine, Live-Stream, ARD Mediathek sowie Infos zur Handlung und Besetzung findet ihr hier im Überblick.

„Mordkommission Istanbul: Entscheidung in Athen“: Handlung

In „Entscheidung in Athen“ hilft Kommissar Mehmet Özakin seiner Ex-Frau Sevin, ihren verschwundenen Lebensgefährten und dessen entführte Tochter in der griechischen Hauptstadt aufzuspüren. Auf seiner privaten Mission kommt der Ermittler kriminellen Verbindungen von Politik und Baubranche auf die Spur. Im Zentrum steht ein Umweltproblem als Folge des Baubooms: Selbst der Sand am Meer ist keine endlose Ressource und dessen illegaler Abbau an Stränden ein lukratives Geschäft.

„Mordkommission Istanbul“: Sendetermine, Sendezeit, Wiederholung

„Entscheidung in Athen“ läuft in der Erstausstrahlung im Ersten und wird dort einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Samstag, 29.05.2021, um 20:15 Uhr

Sonntag, 30.05.2021, um 1:15 Uhr

„Mordkommission Istanbul: Entscheidung in Athen“: ARD Mediathek

online first. „Entscheidung in Athen“ ist bereits ab Donnerstag, 27.05.2021, in der Für die letzte Folge von „Mordkommission Istanbul“ gilt:. „Entscheidung in Athen“ ist bereits abin der ARD Mediathek verfügbar und bleibt für sechs Monate online.

„Mordkommission Istanbul“ Schauspieler: Die Darsteller am 29.05.2021

In der letzten Folge der Krimireihe sind wieder einige bekannte Gesichter dabei, aber auch viele neue Darsteller.

Die Rollen und Schauspieler am 29.05.2021 im Überblick:

Mehmet Özakin – Erol Sander

Sevim Özakin – Idil Üner

Steffen – Michael Rotschopf

Hektor – Yiannis Niarros

Deimos Tzanidis – Yorgos Glastras

Sofia Boutaris – Antigoni Fryda

Zagorakis – Aris Troupakis

Samaras – Giannis Eglezos

Clara – Alexandra Kolaiti

Dimitrios – Argyris Gaganis

Pavlos – Dimitris Liolios

Nikos – Ektoras Liatsos

Erste Journalistin – Danai Epithimiadi

Kassierer Wechselstube – Konstantinos Papageorgiou

Yusuf – Christos Raptis

Petros – Nikos Zegkinoglou

Christos Papadopoulos – Vassilis Koukalani

Barmann – Asteris Peltekis

Zweite Journalistin – Marthilia Svarna

Hamit Sancan – Dimitris Xanthopoulos