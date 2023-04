Im Ersten wird es mit dem zweiteiligen Krimi „Mordach – Tod in den Bergen“ wieder spannend. Der zweite Teil wird am Samstag, 29.04.2023, ausgestrahlt. Darin ermittelt Cuma Ozan in einem Mordfall, während er selbst noch immer unter Verdacht steht, Laura Brunner getötet zu haben.

Wann der Film läuft, welche Darsteller im Cast sind und worum es genau geht, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Mordach – Tod in den Bergen“: Sendetermine und Sendezeit

Bei „Mordach – Tod in den Bergen“ handelt es sich um einen zweiteiligen Fernsehfilm. Innerhalb von wenigen Tagen zeigt das Erste beide Teile des Krimis jeweils zur Primetime.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Teil 1: Donnerstag, 27.04.2023, um 20:15 Uhr

Teil 2: Samstag, 29.04.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Mordach – Tod in den Bergen“ in der ARD-Mediathek?

Wer an den Sendeterminen keine Zeit hat, kann sich freuen. „Mordach – Tod in den Bergen“ steht bereits seit dem 20.04.2023 in der ARD Mediathek als Stream zur Verfügung.

Um was geht es in „Mordach – Tod in den Bergen“

In „Mordach – Tod in den Bergen“ gerät ein Frankfurter BKA-Beamter selbst unter Verdacht. Der angeschlagene Undercover-Spezialist Cuma Ozan traut weder sich selbst noch anderen. Als in der Kleinstadt Mordach die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, drängen sich ihm Fragen auf: Wer ist Zeuge, wer Verdächtiger? Wer hat ein Motiv, wer lügt? Bei der Tätersuche ist nur eines klar: Nichts ist gewiss. Gemeinsam mit seiner Kollegin Toni Brandner, für die es der erste Mordfall überhaupt ist, blickt Ozan hinter die Postkartenidylle des Bergstädtchens. Dabei geraten sie in ein Netz aus Lügen, Vorurteilen und Abhängigkeiten. Denn für die Einheimischen scheint klar zu sein, dass der Täter der einzige Fremde im Ort sein muss. Und auch alle Indizien sprechen gegen Cuma Ozan: Er ist der Letzte, der Laura lebend gesehen hat.

Das ungleiche Ermittler-Duo hat Startschwierigkeiten, denn Polizistin Toni Brandner (Sarah Bauerett) glaubt dem BKA-Beamten Cuma Ozan (Mehmet Kurtuluş) nicht.

© Foto: ARD Degeto/UFA Fiction/Roland Suso Richter

Die Handlung von Teil 1

Nachdem eine Leiche gefunden wurde, glaubt dem Frankfurter BKA-Beamten Cuma Ozan niemand mehr, dass er im idyllischen Mordach einfach nur wandern wollte. Seine örtlichen Kollegen nehmen ihn als geheimnisvollen Fremden wahr und halten ihn sogar für den Mörder von Laura Brunner. Dass der verdeckte Ermittler Cuma sich in Schweigen hüllt, verstärkt den Verdacht nur. Und so vertraut ihm auch die junge Polizistin Toni nicht wirklich, als die BKA-Einsatzleiterin bestimmt, dass er an ihrer Seite ermitteln soll. Sie findet heraus, dass ihr neuer Partner das Opfer nicht nur kannte, sondern die tödliche Kugel auch noch aus seiner Dienstwaffe stammte. Für Lauras Vater, einen mächtigen Unternehmer, steht der Schuldige bereits fest und er möchte Rache. Cuma selbst wollte eigentlich in Mordach einen missglückten Einsatz verarbeiten. Nun kann er sich nicht erinnern, was passiert ist. Er spürt jedoch, dass er niemandem trauen kann und versucht herauszufinden, ob ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben möchte.

So geht es in Teil 2 weiter

Cuma Ozan steht doppelt unter Druck: Die Frankfurter Dienstaufsicht ermittelt gegen ihn wegen eines heiklen Mordfalls im Clan-Milieu, während er gleichzeitig noch immer der Tötung von Laura Brunner verdächtigt wird. Die Schlinge um Ozan zieht sich enger zu, nachdem der ebenfalls verdächtige Halbbruder des Opfers unter ungeklärten Umständen sein Leben verliert. Um sich zu entlasten, offenbart Cuma seiner Partnerin Toni die ganze Wahrheit über sein Verhältnis zu Laura. Eine neue Spur führt das ungleiche Team zu dem gewieften Politiker Ronfeldt. Um dessen Geheimnis zu lüften, stellt Toni ihm eine Falle. Doch Lauras Vater sinnt noch immer auf Rache. Als Cuma und Toni erkennen, was er vorhat, bleibt nur wenig Zeit.

Die Besetzung von „Mordach – Tod in den Bergen“ im Überblick

Der zweifache Grimme-Preisträger Mehmet Kurtuluş übernimmt die Hauptrolle in dem spannenden Krimi-Zweiteiler. Neben ihm sind auch andere namhafte Schauspieler Teil des Casts von „Mordach – Tod in den Bergen“. Wer noch dabei ist, lest ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Darsteller

Cuma Ozan – Mehmet Kurtuluş

Toni Brandner – Sarah Bauerett

Helene Brecht – Gesine Cukrowski

Jakob Brunner – Dominique Horwitz

Karl Lechner – Philip Birnstiel

Laura Brunner – Lea Louisa Wolfram

Niklas Ronfeldt – Max von Pufendorf

Andreas – Max Wagner

Martin – Liliom Lewald

Franz Buchner – David Zimmerschied

Katharina Strasser – Kyra Sophia Kahre

Wann und wo wurde „Mordach – Tod in den Bergen“ gedreht?

„Mordach – Tod in den Bergen“ wurde von Mai bis Juni 2021 gedreht. Die Drehorte lagen dabei in Südtirol, unter anderem in Trient, Bruneck und Umgebung.