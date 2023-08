Der „FilmMittwoch im Ersten“ wird wieder emotional. Am 09.08.2023 läuft der Film „Meeresleuchten“. Schon 2021 begeisterte der Film die Zuschauer. Darin steht Thomas Wintersperger im Mittelpunkt, der nach dem Tod seiner Tochter ein neues Leben starten möchte.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr in diesem Artikel.

Wann läuft „Meeresleuchten“ im TV?

Der Spielfilm wurde 2021 erstmals ausgestrahlt. Jetzt zeigt das Erste ihn erneut zur Primetime. Im Anschluss an die Ausstrahlung am Mittwoch, 09.08.2023, wird der Film noch einmal wiederholt.

Das sind die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 09.08.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 10.08.2023, um 00:30 Uhr im Ersten

Gibt es den Film als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer „Meeresleuchten“ verpasst oder am Tag der Ausstrahlung keinen Fernseher zur Verfügung hat, hat Glück: Das Drama ist, wie fast alle Filme im Ersten, in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort kann man den Film kostenlos streamen.

Worum geht es in „Meeresleuchten“?

Anna ist, wie einige andere Menschen, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ihre Eltern, Thomas und Sonja Wintersperger, werden von der Fluggesellschaft zu einer Trauerfeier in das Grand Hotel Heiligendamm eingeladen. Dort kommt Thomas auf eine Idee: Um seiner Tochter nahezubleiben, möchte er einen Krämerladen in der Nähe des Unfallortes kaufen und diesen zu einer Kneipe umbauen. Sonja ist nicht gerade begeistert, dass Thomas sein altes und wohlhabendes Leben aufgeben möchte, um in der ostdeutschen Provinz neu anzufangen. Die beiden trennen sich vorläufig. Der Krämerladen ist schnell gekauft und umgebaut. Die Kellnerin Wiebke führt Thomas durch das Dorf und erzählt ihm die teilweise merkwürdigen Geschichten der Bewohner. Währenddessen erfreut sich die Kneipe großen Erfolges. Es bahnen sich neue Freundschaften, Liebschaften und Bekanntschaften an.

Thomas (Ulrich Tukur) möchte seiner verstorbenen Tochter nahe bleiben, daher kauft er einen Krämerladen in der Nähe des Unfallortes. Dort beginnt er ein neues Leben.

Das sind die Darsteller in „Meeresleuchten“

Die Besetzung von „Meeresleuchten“ zeigt einige bekannte Gesichter der deutschen TV-Landschaft. So auch „Tatort“-Star Ulrich Tukur, der die Rolle des Protagonisten Thomas übernimmt. Hier bekommt ihr einen Überblick über die gesamte Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Thomas Wintersperger – Ulrich Tukur

Nina Baselau – Sibel Kekilli

Sonja Wintersperger – Ursina Lardi

Matti Rosner – Kostja Ullmann

Rena Eden – Carmen-Maja Antoni

Wiebke – Marie Schöneburg

Max – Hans-Peter Korff

Florian Wintersperger – Bernd-Michael Lade

Dr. Maar – Matthias Brenner

Okka Heeren – Simone von Zglinicki

Wann und wo wurde „Meeresleuchten“ gedreht?

Das Drama wurde vom 2. September bis zum 28. September 2019 gedreht. Die Drehorte lagen an der Ostseeküste und in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Einige Aufnahmen sind auf der Kurischen Nehrung entstanden. Die Halbinsel liegt zwischen Kaliningrad und Klaipeda und ist halb litauisch, halb russisch.

„Meeresleuchten“ basiert auf einer wahren Begebenheit

Der Regisseur Wolfgang Panzer arbeitete einige Zeit als Reporter bei der Schweizer Tagesschau. Im Rahmen seines Berufs wurde er in den 1970er-Jahren an zwei Absturzstellen von Passagierflugzeugen geschickt. Einige Zeit danach drehte er an einem Ort an der kanadischen Ostküste. Dort stürzte am 02.09.1998 der Swissair-Flug 111 ins Meer. Damals sprach er mit den Angehörigen. Unter anderem erzählte ihm auch Ian Shaw die Geschichte, wie er wieder ins Leben gefunden habe. Nach dem Tod seiner Tochter Staphanie Shaw hat er ein Café in der Nähe des Unfallortes erworben und zu einem Restaurant umgebaut.