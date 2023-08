Der „DonnerstagsKrimi im Ersten“ nimmt die Zuschauer am 03.08.2023 wieder einmal mit nach Kroatien. In „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“ ermitteln Stascha Novak und ihre Kollegen in ihrem zehnten Fall. Es geht um einen ermordeten Restaurantleiter und eine verschwundene Verdächtige. Auf der Suche nach ihr stößt die Polizei auf geheime Machenschaften.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“: ARD-Sendetermine

Die zehnte Folge „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“ läuft am Donnerstag, 3. August 2023, zur Primetime im Ersten und wird später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 03.08.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 04.08.2023, um 00:45 Uhr

Gibt es „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“ als Stream?

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst, hat Glück: Der zehnte Fall von Stascha und ihrem Team ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort kann man ihn ab dem Tag der TV-Ausstrahlung kostenlos streamen.

Darum geht es in „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“

Der rumänische Restaurantleiter Ivan Kalinic wurde ermordet aufgefunden. Ermittlerin Stascha Novak muss nicht lange suchen, bis sie auf eine heiße Spur stößt. Denn Ivan hat versuchte, die Kellnerin Adina zu vergewaltigen. Doch diese ist nirgends aufzufinden. Auch ihr Freund Danijel Vida und sein Kumpel Tin, beides Saisonkräfte im Restaurant, sind spurlos verschwunden. Die Spur führt in die dalmatinische Privonice. Stascha und Emil fahren auch dorthin und die beiden bemerken, dass in der kleinen Stadt alle Spuren zusammenlaufen. Die wichtigste Rolle spielt scheinbar die 70-jährige Unternehmerin Dunja Runje. Sie hat nicht nur überall ihre Finger im Spiel, sondern betreibt auch Menschenhandel mit jungen Frauen, in den Adina ebenfalls verwickelt ist. Stascha denkt nun, dass Adina in Gefahr sein könnte und unternimmt einen gefährlichen Alleingang.

Die 70-jährige Unternehmerin Dunja Runje (Tatja Seibt, r.) scheint eine entscheidende Rolle in Staschas (Jasmin Gerat) zehntem Fall zu spielen.

© Foto: ARD Degeto / Conny Klein

Die Besetzung von „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“ im Überblick

Auch im zehnten „Kroatien-Krimi“ bleiben die Hauptdarsteller dieselben. Alle weiteren Schauspieler im Cast findet ihr hier:

Rolle – Darsteller

Stascha Novak – Jasmin Gerat

Emil Perica – Lenn Kudrjawizki

Danijel Vida – Vincent zur Linden

Tin Kozina – Klaus Steinbacher

Adina Voicu – Zoe Moore

Josip Vida – Peter Trabner

Kristina Vida – Franziska Schlattner

Dunja Runje – Tatja Seibt

Edin Landeka – Edon Rizvanolli

Brigita Stevic – Sarah Bauerett

Tomislav Kovacic – Max Herbrechter

Borko Vecevic – Kasem Hoxha

Ivan Kalinic – Andreas Schlager

Kellnerin Restaurant – Antonia Döring

Mirko Runje – Andrej Dojkic

Polizist Luka – Ivan Lasic

Mr. Drnic – Bozo Bota

Rezeptionistin Exportfirma – Monika Vuco Carev

Forensiker – Hrvoje Barisic

Adnan Bashir – Sanjay Thomas

Polizist Stefica – Jelena Tomasovic

Mann im LKW – Josip Ledina

Grenzbeamter – Jure Radalj

Wann und wo wurde „Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice“ gedreht?

Wie der Name des Krimis schon verrät, wurde der Film in Kroatien gedreht. Die Dreharbeiten zum zehnten Fall fanden vom 24.08. bis zum 26.10.2020 in Split, Zagreb und Umgebung statt.