Am kommenden Freitag ist es endlich so weit: Dann präsentiert Christin Stark die meistverkauften Schlageralben aus dem Vormonat. In der Show „Die Schlager des Monats“ können sich die Zuschauer auf viel Buntes, spannende Gäste und neue Lieblingssongs aus der Welt des Schlagers freuen.

„Die Schlager des Monats“ 2023: Sendetermine und Sendezeit

Wann läuft „Die Schlager des Monats“ im MDR? Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

14. April 2023 um 20:15 Uhr

5. Mai 2023 um 20:15 Uhr

„Die Schlager des Monats“: Das sind die neuen Gäste

Am kommenden Freitag strahlt der MDR „Die Schlager des Monats“ aus. Wir haben für euch die neue Gästeliste zusammengefasst:

Semino Rossi

Saskia Leppin

Celina Mars (Gewinnerin: Hit des Monats)

„Die Schlager des Monats“: Moderatorin Christin Stark im Porträt

Schlagersängerin einen Namen in der Branche gemacht. Ihre Alben „Rosenfeuer“ (2018) und „Stark“ (2020) schafften es in die Top-30 der deutschen Charts. Die Blondine ist seit 2020 mit Seit wenigen Monaten moderiert Christin Stark „Die Schlager des Monats“ im MDR. Sie übernahm die Sendung von Bernhard Brink , der 2018 mit dem Programm auf Sendung ging. Christin Stark hat sich bereits alseinen Namen in der Branche gemacht. Ihre Alben „Rosenfeuer“ (2018) und „Stark“ (2020) schafften es in die. Die Blondine ist seit 2020 mit Matthias Reim verheiratet.

Christin Stark im Steckbrief: