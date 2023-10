In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 12.10.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 12.10.2023

„ – uneingeschränkte Solidarität?“ In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 12.10.2023 um 22.15 Uhr geht es um das Thema: Terror-Angriff auf Israel – uneingeschränkte Solidarität?

Überraschungs-Angriff der palästinensischen Terrormiliz Hama s auf Israel. Mehr als 1000 Menschen werden ermordet und mehr als 100 Menschen durch die Terroristen in den Gazastreifen entführt. Israel ruft den Kriegszustand aus. Entsetzen über das Massaker in der Welt, zugleich Jubel unter Muslimen – auch in Deutschland. Die Politik erklärt ihre Solidarität mit Israel. Aber wie genau kann und muss die jetzt aussehen? Israels Militär will dem Terror aus dem Gaza-Streifen ein Ende machen. Was wird aus den Geiseln? Wie viele Menschen werden noch sterben? Werden sich die Kämpfe zu einem großen Krieg auswachsen, der den ganzen Nahen Osten erfasst?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen) - Bundesaußenministerin

- Bundesaußenministerin Omid Nouripour - Bundesvorsitzender der Grünen

- Bundesvorsitzender der Grünen Armin Laschet - CDU-Außenpolitiker

- CDU-Außenpolitiker Meron Mendel - Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt

- Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt Peter Neumann - Terrorismusforscher

- Terrorismusforscher Souad Mekhennet - Korrespondentin für internationale Sicherheit der "Washington Post"

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

12.10.23 um 22.15 Uhr im ZDF

13.10.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.