Den Ägyptern ist nach einer Zitterpartie gegen die Elfenbeinküste mit Elfmeterschießen doch noch der Einzug ins Viertelfinale des Afrika Cups 2022 gelungen. FC Liverpool-Star Mo Salah schoss für Ägypten den entscheidenden zehnten Elfmeter. Sein Team trifft nun am 30.01.2022 in Kamerun auf Marokko. Schon seit Anfang Januar spielen die afrikanischen Mannschaften im Turnier gegeneinander – am 6. Februar soll dann der Gewinner des Afrika Cups feststehen. Die Chancen stehen auch für Gegner Marokko nicht schlecht. Bisher hat die Mannschaft in 27 Begegnungen zwölf mal gegen Ägypten gewonnen, zwölf Mal stand es Unentschieden. Nur dreimal wurde Marokko folglich geschlagen. Alle Infos:

Afrika Cup 2022 Viertelfinale: Ägypten gegen Marokko – Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

In Afrika trifft am Sonntag die Mannschaft von Ägypten auf Marokko. Es ist das Viertelfinale im Afrika Cup 2022. Das Spiel beginnt um 16 Uhr in Kamerun.

Alle Infos zur Partie findet ihr hier in zusammengefasst:

Turnier: Afrika Cup 2022

Teams: Ägypten, Marokko

Datum : Sonntag, 30.01.2022

: Sonntag, 30.01.2022 Uhrzeit: 16.00 Uhr

Spielort: Kamerun, Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Ägypten – Marokko beim Afrika-Cup: Übertragung im TV und Stream

Free-TV kann man die Spiele des Afrika Cups leider nicht sehen. Alle Rechte an der Übertragung halten „Sportdigital Fußball“ und „OneFootball“. Auch einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Das Spiel Ägypten gegen Marokko im Afrika Cup Viertelfinale ist aber kostenpflichtig auf im Imkann man die Spiele des Afrika Cups leider nicht sehen. Alle Rechte an der Übertragung halten „Sportdigital Fußball“ und „OneFootball“. Auch einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Das Spiel Ägypten gegen Marokko im Afrika Cup Viertelfinale ist aber kostenpflichtig auf im Livestream auf DAZN zu sehen – zum Beispiel, wenn man einen Probemonat bucht. Die Preise für ein Monatsabo hat der Streamingdienst DAZN erst kürzlich stark erhöht:

Viertelfinale im Afrika-Cup 2022: Diese Teams wollen ins Halbfinale

Genau so spannend wie die Achtelfinal-Duelle von Marokko und Ägypten war das Spiel Mali gegen Äquatorialguinea. Auch hier ging es ins Elfmeterschießen, in dem Mitfavorit Mali verlor. Äquatorialguinea ist somit auch ins Viertelfinale eingezogen. Das Team spielt ebenfalls am Sonntag, den 30.01.2022. Der Gegner ist Senegal. Bald wird sich also entscheiden, welche beiden Mannschaften im Afrika-Cup-Halbfinale stehen werden.

Spieler aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Co. sind beim Afrika Cup 2022

Neben dem berühmten Liverpool-Spieler Mohamed Salah spielen auch Spieler aus deutschen Vereinen im Afrika Cup. Diese Spieler aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Regionalliga sind beim Afrika-Cup dabei: