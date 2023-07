Marina Hegering gehört als Abwehrchefin zu den wichtigsten Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der gehört als Abwehrchefin zu den wichtigsten Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Marina Hegering

Alle Fakten zu Marina Hegering auf einen Blick:

Name : Marina Hegering

: Marina Hegering Spitzname : „Maschina“

: „Maschina“ Geburtstag : 17. April 1990

: 17. April 1990 Sternzeichen : Widder

: Widder Geburtsort : Bocholt, Nordrhein-Westfalen

: Bocholt, Nordrhein-Westfalen Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 170 cm

: 170 cm Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Position : Abwehr

: Abwehr Verein : VfL Wolfsburg (seit 2022)

: VfL Wolfsburg (seit 2022) Instagram: marinahegering.31

Marina Hegering (r) im Zweikampf. In der Nationalmannschaft ist sie die Chefin in der Abwehrkette.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gehalt von Marina Hegering: Was verdienen Fußballerinnen?

Über die Gehälter im Frauenfußball sind in der Öffentlichkeit keine genauen Zahlen bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Über das genaue Gehalt von Marina Hegering ist jedoch aktuell nichts bekannt. Hinzu kommen für die Spielerinnen aber Prämien, die bei bestimmten Erfolgen gezahlt werden. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Marina Hegering privat: Hat sie einen Freund oder Freundin?

Über das Privatleben und insbesondere das Liebesleben von Marina Hegering ist nichts öffentlich bekannt. Auch auf ihrem Instagram-Kanal lässt sie dahingehend nichts durchblicken.

Lebenslauf und Karriere: So kam Marina Hegering zum Fußball

Die Karriere von Marina Hegerings begann wie aus dem Lehrbuch: Bis sie 16 Jahre alt war, spielte sie in der Jugendmannschaft der DJK Lowick 1930. Später wechselte sie dann zum damaligen Topteam FCR Duisburg 2001 und spielte zusammen mit der ein Jahr jüngeren Alexandra Popp unter der heutigen Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Im Jahre 2009 folgte dann ihr bis dato größter Erfolg: Mit Duisburg konnte die Abwehrspielerin sowohl den UEFA-Cup als auch den DFB-Pokal gewinnen. Zudem wurde Hegering mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Mit der U-20 gewann sie im darauffolgenden Jahr den WM-Titel, wodurch sie beste Voraussetzungen für einen Einsatz in der A-Nationalmannschaft hatte. In der nächsten Saison kam dann allerdings der Rückschlag. Aufgrund einer Verletzung an der Ferse konnte Hegering nicht spielen und wechselte dann zu Bayer Leverkusen. Aufgrund der anhaltenden Fersen-Probleme fokussierte sich Hegering immer mehr auf ihr Studium und ihren Beruf als Kauffrau in einer Baufirma. Trotz einiger Spiele für Leverkusen und ihrem Wechsel zur SGS Essen war nicht klar, ob es für Hegering noch für den ganz großen Wurf im Frauenfußball reichen sollte.

Dann passierte das, was viele nicht mehr für möglich hielten: Bei der WM 2019 stand Marina Hegering im Kader der DFB-Frauen und absolvierte jede Partie über die volle Spielzeit. Spätestens mit dem Wechsel im Jahre 2020 zum FC Bayern München wurde der Frauenfußball für Hegering vom Hobby zum Beruf. In München konnte sie sich voll und ganz auf Fußball konzentrieren und wurde 2021 mit Bayern deutscher Meister. Trotz einiger Verletzungssorgen wurde Hegering pünktlich zur EM 2022 in England fit und spielte ein starkes Turnier, bei dem die DFB-Frauen Vize-Europameister wurden. Nach der Europameisterschaft hat die UEFA fünf deutsche Spielerinnen in die beste Elf des Turniers gewählt, Marina Hegering war eine davon.

