25. Köln-Marathon statt. Der Marathon in der Domstadt ist der viertgrößte in ganz Deutschland. Tausende Sportler laufen am Sonntagmorgen los, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Köln und hunderttausenden jubelnden Zuschauern. Die Fans an der Strecke sorgen für die Extraportion Motivation und große Emotionen. Der Streckenverlauf quer durch die Stadt sorgt allerdings auch für Am Sonntag, den 1. Oktober 2023 findet derstatt. Der Marathon in der Domstadt ist der viertgrößte in ganz Deutschland. Tausende Sportler laufen am Sonntagmorgen los, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Köln und hunderttausenden jubelnden Zuschauern. Die Fans an der Strecke sorgen für die Extraportion Motivation und große Emotionen. Der Streckenverlauf quer durch die Stadt sorgt allerdings auch für zahlreiche Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in Köln

Alle wichtigen Informationen rund um den Köln-Marathon 2023 bekommt ihr hier.

Köln-Marathon 2023: Start, Uhrzeit und Programm

Der Köln-Marathon startet mit dem Marathon-Hauptwettbewerb am Sonntag um 10.30 Uhr auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz. Ziel des Marathons ist der Kölner Dom, den die Teilnehmer nach 42 Kilometern über die Hohe Straße erreichen. Zuvor finden die Starts für den Halbmarathon, Staffelmarathon und Co. statt.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : Köln-Marathon 2023

: Köln-Marathon 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Sonntag, 24. September 2023

: Sonntag, 24. September 2023 Start Marathon : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr Start Halbmarathon : Start um 9.00 Uhr

: Start um 9.00 Uhr Start Staffelmarathon : Start um 10.30 Uhr

: Start um 10.30 Uhr Start Schulmarathon : Start um 10:30 Uhr

: Start um 10:30 Uhr Distanz Marathon: 42 Kilometer

Strecke: So verläuft die Route des Köln-Marathons

Der Marathon startet am Ottoplatz in Deutz. Von dort geht es über die Deutzer Brücke und an den Kranhäusern vorbei. Über Bayenthal mit der Bismarcksäulen geht es weiter in Richtung Rodenkirchen. Von dort geht es zurück über die Alteburgerstraße in Richtung Südstadt. Anschließend laufen die Athetinnen und Athleten in Richtung Neumarkt und Rudolfplatz und weiter nach Sülz. Über die Sülzburgstraße geht es in Richtung Dürener Straße in Lindenthal. Von dort geht es in Richtung Melaten und Aachener Weiher. Hier ist ungefähr die Hälfte geschafft. Von hier verläuft der Marathon über den Rudolfplatz und das Belgische Viertel nach Köln-Ehrenfeld. Über der Venloer Straße führt die Strecke dann in Richtung Ebertplatz und weiter nach Nippes. Von dort geht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum dritten und letzten Mal zum Rudolfplatz zurück und schließlich in Richtung Endspurt. Denn die letzten Kilometer gehen über den Neumarkt zum Kölner Dom, dort ist dann das Ziel.

Köln Marathon 2023: Anmeldung und Startgeld?

Sportler, die am Köln Marathon teilnehmen möchten, können sich auf der Website des Köln Marathons anmelden.

Die Preise für die Teilnahme im Überblick:

Marathon : 125 Euro

: 125 Euro Halbmarathon : 80 Euro

: 80 Euro Staffelmarathon : 195 Euro

: 195 Euro Schulmarathon : 50 Euro

: 50 Euro Kinderlauf: 10 Euro

Köln Marathon 2023: Übertragung live im TV & Stream

Wer nicht live bei dieser tollen Veranstaltung vor Ort sein kann, der hat die Möglichkeit, den Marathon in Köln von zu Hause aus verfolgen zu können. Wer verfolgen möchte, wer beim Köln Marathon 2023 die Nase vorn hat, hat dazu über einen Live-Stream die Möglichkeit. Auf der offiziellen Website des Sport-Events startet am 1. Oktober um 8:55 Uhr ein Live-Stream. Im Free-TV sind keine Übertragungen vom Kölner Marathon eingeplant.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick: