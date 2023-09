Am Sonntag, dem 1. Oktober, findet der Köln-Marathon 2023 statt. Dieses Jahr feiert er sein 25-jähriges Bestehen. Die Strecke führt am Rhein entlang, quer durch die Stadt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Das Ziel ist die Komödienstraße am Kölner Wahrzeichen schlechthin: der Kölner Dom. So schön die Strecke ist – viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Anwohner müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Denn am 1. Oktober wird es zu zahlreichen Straßensperrungen kommen.

Hier folgt ein Überblick über gesperrte Straßen und Streckenplan.

Generali Köln Marathon 2023: Alle Infos zum Lauf-Event

Der Kölner Marathon findet an diesem Sonntag ab 9 Uhr statt. Starten werden die Läuferinnen und Läufer auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz. Der Zieleinlauf befindet sich im „Marathon-Stadion“ auf der Komödienstraße am Kölner Dom.

Alle Infos zum Köln-Marathon im Überblick:

Datum : Sonntag, 1. Oktober 2023

: Sonntag, 1. Oktober 2023 Ort : Köln

: Köln Startzeit Halbmarathon : Start um 9.00 Uhr

: Start um 9.00 Uhr Startzeit Marathon : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr Startzeit Staffelmarathon : 10.30 Uhr

: 10.30 Uhr Ziel: im „Marathon-Stadion“ auf der Komödienstraße

Erste Straßensperrung schon ab Freitag, 29.09.2023

Die ersten Straßen und Bereiche werden bereits am Freitagnachmittag ab 15 Uhr aufgrund des Aufbaus gesperrt. Die gesamte Marathonstrecke wird am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, ab etwa 7 Uhr schrittweise für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.

Der Großteil der Laufstrecke wird voraussichtlich am Sonntag bis etwa 18 Uhr gesperrt bleiben, so die Stadt Köln . Die Straßen werden erst nach Freigabe durch die Polizei wieder für den Verkehr geöffnet.

Sperrungen in der Innenstadt

Am Freitag, 29.09.2023, ab 15 Uhr sind folgende Straßen gesperrt:

Komödienstraße (zwischen Tunisstraße und Marzellenstraße)

Burgmauer (zwischen Auf dem Berlich und Tunisstraße)

Tunisstraße (oberirdischer Teil, in südlicher Fahrtrichtung zwischen Gereonstraße und Burgmauer)

Christophstraße

Gereonstraße

Unter Sachsenhausen (zwischen Probsteigasse und Tunisstraße)

Die Sperrung dauert bis Montag, den 2. Oktober 2023, bis ca. 4.30 Uhr.

Am Samstag, 30.09.2023, sind ab 18 Uhr folgende Straßen gesperrt:

Kardinal-Höffner-Platz

Tunisstraße (oberirdischer Teil, in nördlicher Fahrtrichtung zwischen An der Rechtschule und Unter Sachsenhausen)

Zeughausstraße (zwischen Tunisstraße und Mohrenstraße)

Kattenbug (zwischen Zeughausstraße und Gereonstraße)

Mohrenstaße (Zufahrt frei für Anlieger*innen mit Zufahrtsschein, Parkverbote beachten)

Cardinalstraße (Zufahrt frei für Anlieger*innen mit Zufahrtsschein)

Die Sperrung dauert bis Montag, den 2. Oktober 2023, bis ca. 4.30 Uhr.

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, ab circa 6 Uhr bis Montag, 2. Oktober 2023, circa 4:30 Uhr:

Trankgasse (zwischen Marzellenstraße und Am Dom)

Marzellenstraße (zwischen Komödienstraße und An den Dominikanern)

Der Tunnelbereich der Nord-Süd-Fahrt ist während des gesamten Wochenendes in beiden Fahrtrichtungen frei befahrbar.

Sperrungen in Deutz

Auf der linken Rheinseite sind folgende Straßen am Samstag, am 30. September 2023 ab 18.30 Uhr gesperrt:

In Fahrtrichtung LANXESS-Arena: Mindener Straße (zwischen Deutzer Brücke und Auenweg) - Ottoplatz - Opladener Straße (zwischen Ottoplatz und Deutz-Mülheimer Straße) - Auenweg (für Anlieger*innen und Besucher*innen der Claudius Therme frei)

In Fahrtrichtung Innenstadt: Opladener Straße (zwischen Deutz-Mülheimer Straße und Ottoplatz) - Ottoplatz - Mindener Straße (zwischen Auenweg und Deutzer Brücke) - Deutzer Brücke - Auenweg

Beeinträchtigungen in Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und Ringe

In Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und auf dem Ring beginnen die Sperrungen am Sonntag, 1. Oktober 2023, ab 7 Uhr. In Sülz werden die Sperrungen um circa 14 Uhr, in Lindenthal ab circa 14:30 Uhr wieder aufgehoben. In Ehrenfeld wird die Strecke ab circa 15 Uhr, auf dem Ring ab circa 17:30 Uhr wieder befahrbar sein.

Beeinträchtigungen in Nippes

In Nippes beginnen die Sperrungen am Sonntag, 1. Oktober 2023, ab 10 Uhr und werden gegen circa 17 Uhr wieder aufgehoben.

Brücken – Severinsbrücke und Zoobrücke frei

Das linksrheinische Köln wird zum Zeitpunkt der Sperrung der Mindener Straße über die Severins- und Zoobrücke erreichbar bleiben.

Sperrung der Gesamtstrecke

Die gesamte Strecke des Marathons ist am Sonntag, 1. Oktober 2023, ab circa 7 Uhr, sukzessive für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der Großteil der Laufstrecke wird zudem bis circa 18 Uhr gesperrt bleiben. Grundsätzlich wird die Strecke nach der Veranstaltung von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln gereinigt und erst dann nach Freigabe durch die Polizei für den Verkehr freigegeben.

Auf dieser Karte wird die gesamte Laufstrecke dargestellt: