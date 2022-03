Achtelfinale in der Champions League. Am heutigen Dienstag, 15.3.2022, treffen Manchester United und Atletico Madrid aufeinander. Nach dem 1:1 im Hinspiel geht der englische Rekordmeister als Favorit in die zweite Partie. Cristiano Ronaldo ist wieder in Torlaune, doch in der Champions League gegen Atletico Madrid setzt Teammanager Ralf Rangnick auch auf den wiedererstarkten Ex-Dortmunder Jadon Sancho. „Jadon kommt dem Jadon, den ich aus Deutschland kenne, immer näher“, sagte Rangnick vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag gegen die Spanier.

Übertragung im Free-TV : Läuft Manchester United vs. Atletico Madrid im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Manchester United vs. Atletico Madrid im frei empfangbaren Fernsehen? Sky, DAZN und Amazon : Wo wird ManU gegen Atletico live im TV übertragen?

: Wo wird ManU gegen Atletico übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr das Achtelfinale ManU gegen Atletico der Champions League heute live im TV und Stream.

ManU vs. Atletico in der Champions League: Übertragung, Uhrzeit, Anpfiff

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Manchester United und Atletico Madrid findet am Dienstag, den 15.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Old Trafford in Manchester. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Slavko Vincic (Slowenien).

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester United, Atletico Madrid

: Manchester United, Atletico Madrid Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 15.03.2022, 21:00 Uhr

: 15.03.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Old Trafford, Manchester

: Old Trafford, Manchester Schiedsrichter: Slavko Vincic (Serbien)

ManU vs. Atletico live: Gibt es eine Übertragung des Rückspiels im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Manchester und Madrid live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TVübertragen.

Amazon Prime oder DAZN: Wo wird Manchester gegen Madrid live im Stream übertragen?

Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen und zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstagabend in der Königsklasse. So auch das Rückspiel von ManU gegen Atletico. DAZN hat keine Rechte an der Partie und wird somit das Spiel nicht übertragen. Auch auf Sky wird das Spiel nicht laufen.

Alle Infos zur Übertragung Manchester gegen Madrid am 15.03.2022 um 21:00 Uhr: