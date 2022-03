In der UEFA Champions League 2022 fanden am Dienstag und Mittwoch die ersten Achtelfinal-Rückspiele statt. Vier Teams, unter anderem der deutsche Rekordmeister FC Bayern München, haben sich bereits sicher für das Viertelfinale der Königsklasse qualifiziert. Nächste Woche werden dann die verbleibenden vier Viertelfinal-Teilnehmer bestimmt.

Grund genug, einen ersten Blick auf die nächste Champions-League-Runde zu werfen.

Spielplan : Wann finden die Spiele statt?

: Wann finden die Spiele statt? Teams : Welche Mannschaften sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert?

: Welche Mannschaften sind bereits für das qualifiziert? Auslosung: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Champions League Viertelfinale Spielplan und Termine: Wann sind die Spiele?

Das Viertelfinale startet am Dienstag, den 5. April 2022. An diesem Tag finden zwei Partien statt. Das Gleiche gilt auch für den Mittwoch, wenn die anderen Viertelfinal-Hinspiele steigen. Die Rückspiele werden am 12. und 13. April 2022 ausgetragen.

Spielplan und Termine im Überblick:

5. April 2022: 2 x Viertelfinale, Hinspiel

6. April 2022: 2 x Viertelfinale, Hinspiel

12. April 2022: 2 x Viertelfinale, Rückspiel

13. April 2022: 2 x Viertelfinale, Rückspiel

Champions League Auslosung 2022: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Sobald die Viertelfinal-Teilnehmer feststehen, werden die Paarungen ausgelost. Termin für die Auslosung ist der 18. März 2022. Die Auslosung findet im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) statt. Um 12 Uhr geht die Ziehung los. Im Anschluss an das Viertelfinale wird auch gleich das Halbfinale sowie das Finale ausgelost.

Champions League Viertelfinale 2022: Welche Teams sind weiter?

Diese Teams sind bereits sicher für das Viertelfinale der Champions League 2022 qualifiziert:

Real Madrid

Karim Benzema hat Paris Saint-Germains Traum vom erstmaligen Gewinn der Champions League ganz früh enden lassen. Dank eines Hattricks des Kapitäns (61. Minute, 76., 78.) setzte sich Real Madrid im Achtelfinal-Topspiel am Mittwoch mit 3:1 (0:1) gegen Paris Saint-Germain durch und drehte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel. Die Spanier stehen somit im Viertelfinale.

Manchester City

Gemeinsam mit den Königlichen zog Manchester City in die nächste Runde ein. City hatte das Viertelfinal-Ticket schon vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon so gut wie sicher. Nach dem 5:0 im ersten Aufeinandertreffen Mitte Februar reichte den Engländern diesmal ein 0:0. Spektakulär ging es an diesem Abend nur in Madrid zu.

FC Liverpool

Liverpool-Choach Jürgen Klopp hat in seinem siebten Jahr beim FC Liverpool zum vierten Mal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel gegen Inter Mailand mussten die Reds aber noch einmal zittern: Am Ende reichte eine 0:1 (0:0)-Niederlage an der Anfield Road, weil der Premier-League-Klub das Hinspiel beim italienischen Meister 2:0 gewonnen hatte.

FC Bayern München

Der FC Bayern München hat nach einem Torfestival zum 20. Mal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der deutsche Fußball-Rekordmeister besiegte am Dienstagabend Red Bull Salzburg mit 7:1 (4:0). Im Achtelfinal-Hinspiel in Österreich hatten die Münchner 1:1 gespielt.