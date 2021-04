Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 2020/2021 empfängt Borussia Dortmund am Mittwoch, den 14.04.2021, Manchester City im Signal-Iduna-Park. Trotz der 2:1 Niederlage im Hinspiel wächst beim BVB der Glaube an ein Fußball-Wunder. „Das wäre eine unglaubliche Geschichte, wenn man sieht, wie die ganze Saison gelaufen ist. Wir wollen beweisen, dass wir die beste Mannschaft in diesem Wettbewerb vielleicht eliminieren können“, sagte Trainer Edin Terzic.

Wer zeigt die Partie zwischen dem BVB und Man City live im TV und Stream? Alle Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund gegen Manchester City: Anstoß, Bilanz, Statistik, Spielort

Das Rückspiel zwischen dem BVB und Manchester City wird um 21:00 Uhr in Dortmund angepfiffen. Auch nach der Hinspiel-Niederlage spricht die Bilanz noch immer für die Schwarz-Gelben: In fünf Begegnungen konnte der BVB zwei Mal gegen Man City gewinnen. Ebenso oft gab es ein Unentschieden. Für Manchester City war der Hinspiel-Sieg der erste Dreier gegen die Dortmunder überhaupt.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Manchester City, Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Viertelfinale, Rückspiel

Datum und Uhrzeit: 14.04.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

BVB vs. Man City live im TV und Stream: Übertragung im Free-TV oder auf Sky/DAZN?

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Manchester City wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichtert. Auf DAZN wird die Begegnung nicht zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung Man City vs. BVB am 13.04.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport2

Livestream: SkyTicket/SkyGo

Champions League live: Wer überträgt Liverpool gegen Real Madrid?

Im Parallelspiel zur BVB-Partie gegen Man City trifft am Mittwochabend der FC Liverpool auf Real Madrid. Das Viertelfinal-Rückspiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Auf Sky wird die Partie lediglich in der Konferenz übertragen.