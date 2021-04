Heute Abend am 14.04.2021 empfängt der FC Liverpool im Viertelfinal-Rückspiel den spanischen Meister Real Madrid.

Nach der 3:1 Hinspiel-Niederlage in Madrid, will Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nun das Champions-League-Wunder schaffen. Gegen Real Madrid soll es einen magischen Abend an der Anfield Road geben. „Wenn wir merken, dass es möglich ist, dann haben wir eine Chance“, sagte der Coach des amtierenden englischen Meisters.

Wo wird das entscheidende Duell um den Einzug ins Halbfinale zwischen Bayern und PSG übertragen?

Free-TV, Sky, DAZN – Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

FC Liverpool gegen Real Madrid heute: Anstoß, Spielort, Bilanz, Prognose

Das heutige Champions League Spiel wird um 21:00 Uhr in Liverpool angepfiffen. Die Bilanz der beiden Teams ist relativ ausgeglichen: In sieben Begegnungen konnte der FC Liverpool drei Mal gewinnen. Real Madrid ging vier Mal siegreich vom Platz.

Doch wer schafft den Einzug ins Halbfinale der Champions League 2020/2021? Die Anfield Road ist wie gemacht für magische Nächte – wenn auch in diesem Jahr das frenetische englische Publikum leider fehlt. Liverpool bräuchte am heutigen Abend schon eine außergewöhnliche Leistung, um die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison am Leben zu halten. Gegen ersatzgeschwächte Spanier klingt dieses Szenario jedoch nicht utopisch: Neben Kapitän Sergio Ramos fehlt Stamm-Innenverteidiger Raphael Varane.

Die Prognose: Liverpool gewinnt gegen Real und zieht ins Halbfinale ein.

Alle Infos im Überblick:

Teams: FC Liverpool, Real Madrid

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Viertelfinale, Rückspiel

Datum und Uhrzeit: 14.04.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Anfield Stadium, Liverpool

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Italien)

FC Liverpool vs. Real Madrid Übertragung heute live: Free-TV, Sky, DAZN, Stream

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung in der Konferenz übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Liverpool gegen Madrid am 14.04.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1 (Konferenz)

Livestream: SkyTicket/SkyGo (Konferenz), DAZN (Ganzes Spiel)

Champions League live: Wer überträgt heute Dortmund gegen Man City im TV?