Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Dienstag, 23.5.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussionen und Gäste freuen.

Das ist das Thema von „Maischberger“ am 23.5.2023

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Dienstag, 23.5.2023, geht es um die Arbeit der Regierung in Deutschland mit dem Fokus auf den Klimazielen und dem Heizungsgesetz sowie um die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

Die Ampel streitet, die Opposition macht Druck: Kippt wegen der Affären im Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck das geplante Heizungsgesetz? Kann Deutschland seine Klimaziele nur mit Verboten erreichen?

Außerdem als Thema: Die USA machen den Weg frei für Kampfjet-Lieferungen an Kiew. Droht eine neue Eskalationsstufe? Wird sich Präsident Wladimir Putin irgendwann für Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten müssen?

Wer sind die Gäste bei „Maischberger“ am 23.5.2023?

Mit wem diskutiert Sandra Maischberger am Abend über die Themen der Sendung. Diese Gäste hatte die ARD angekündigt:

Hubert Aiwanger (Freie Wähler, Wirtschaftsminister Bayern)

(Freie Wähler, Wirtschaftsminister Bayern) Katharina Schulze (B‘90/Grüne, Fraktionsvorsitzende Bayern)

(B‘90/Grüne, Fraktionsvorsitzende Bayern) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Bundesjustizministerin a.D.)

(FDP, Bundesjustizministerin a.D.) Sergij Osatschuk (Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen)

(Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen) Guido Cantz (Comedian und Moderator)

(Comedian und Moderator) Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin Welt am Sonntag)

(Chefredakteurin Welt am Sonntag) Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur Stern)

Sendetermine und Wiederholungen von „Maischberger“

Wer die aktuelle Folge von „Maischberger“ verpasst hat, hat bei diesen Wiederholungsterminen eine neue Chance. Das sind alle Ausstrahlungstermine:

23.5.2023 um 22.50 Uhr in der ARD

24.5.2023 um 3.20 Uhr in der ARD

24.5.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Maischberger“ in der ARD-Mediathek

Wer die Folge nicht zu einem dieser Termine im TV sehen kann, findet die Talkshow nach Erstausstrahlung der Sendung in der ARD-Mediathek

Faktencheck zu „Maischberger“