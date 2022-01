Nach der Winterpause wird auch am Mittwochabend im Ersten wieder aktuelle Themen diskutiert: Moderatorin Sandra Maischberger lädt am 08.12.2021 in ihrer Talk-Sendung „Maischberger. Die Woche“ wieder verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein.

„Maischberger“ heute: Thema am 12.01.2022

In der neuen Ausgabe von „Maischberger. Die Woche“ geht es am 12.01.2022 um das allgegenwärtige Thema, das Deutschland und die Welt derzeit beschäftigt: die neue Corona-Variante Omikron:

Die Omikron-Welle hat Deutschland erreicht und heizt die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht an, die Bundeskanzler Olaf Scholz ab spätestens März einführen will. Innerhalb der Ampelkoalition ist einerseits die Impfpflicht an sich und andererseits auch der Zeitplan umstritten.

Die Omikron-Variante könnte zwar ansteckender, aber medizinisch etwas weniger gefährlich sein als Delta. Woran liegt das? Läutet Omikron das Ende der Pandemie ein? Wird eine vierte Impfung notwendig?

„Maischberger“ heute: Gäste am 12.01.2022

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste am 12.01.2022 im Studio dabei sind, seht ihr hier:

Boris Palmer , (B‘90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen)

, (B‘90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen) Linda Teuteberg , (FDP, Bundestagsabgeordnete)

, (FDP, Bundestagsabgeordnete) Prof. Helga Rübsamen-Schaeff (Virologin)

(Virologin) Jörg Pilawa (Moderator)

(Moderator) Helene Bubrowski (FAZ)

(FAZ) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

„Maischberger. Die Woche“: Sendetermine und Wiederholung

Die neue Folge von „Maischberger. Die Woche“ läuft am 12. Januar 2022 um 22:50 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

12.01.2022 um 23:05 Uhr im Ersten

13.01.2022 um 00:15 Uhr im WDR

13.01.2022 um 03:30 Uhr im Ersten

13.01.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

14.01.2022 um 00:55 Uhr auf 3sat

„Maischberger. Die Woche“: Mediathek

„Maischberger. Die Woche" im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch im Live-Stream ansehen.

„Maischberger. Die Woche“: Faktencheck

offene Fragen zu klären. Daher checkt das Team von „Maischberger. Die Woche“ im Anschluss nochmal genau und beantwortet im Faktencheck Fragen oder klärt über Behauptungen auf. Die Antworten gibt es jeweils nach der Sendung In der Sendung wird in der Regel engagiert und turbulent diskutiert. Da bleibt manchmal keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen oderzu klären. Daher checkt das Team von „Maischberger. Die Woche“ im Anschluss nochmal genau und beantwortet imFragen oder klärt überauf. Die Antworten gibt es jeweils nach der Sendung auf der Homepage des Formats.

