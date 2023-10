Für Netflix-Zuschauer gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem Meisterdieb Assane Diop: Aktuell erlebt er in der dritten Staffel von „Lupin“ wieder zahlreiche Abenteuer in Paris, denn obwohl er die französische Hauptstadt eigentlich verlassen wollte, lassen ihn die Geister der Vergangenheit nicht los. Bereits kurz nachdem die neuen Folgen auf Netflix erschienen sind, wird die Frage nach einer weiteren Fortsetzung laut.

Geht „Lupin“ mit Staffel 4 weiter? Worum könnte es gehen? Und wer sind die Darsteller im Cast? Was aktuell zu einer weiteren Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Geht „Lupin“ mit Staffel 4 weiter?

Etwas mehr als zwei Jahre mussten sich Fans von „Lupin“ gedulden, bis die neuen Folgen der Serie auf der Streamingplattform Netflix veröffentlicht wurden. Trotzdem kommt bereits jetzt die Frage nach einer weiteren Fortsetzung auf. Dazu hat der Streamingdienst sich bisher jedoch noch nicht geäußert. Für gewöhnlich wartet er immer erst den Erfolg der aktuellen Staffel ab, bevor er eine weitere in Auftrag gibt. Sobald es Neuigkeiten zu Staffel 4 gibt, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Wann startet „Lupin“ Staffel 4 auf Netflix?

Da eine weitere Fortsetzung von „Lupin“ bisher nicht bestätigt wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Starttermin für diese fest. Zwischen der zweiten und dritten Staffel lagen jedoch mehr als zwei Jahre. Hält Netflix sich an diesen Rhythmus, könnten wir frühestens im Herbst 2025 mit neuen Folgen rechnen. Sobald es Infos zu einem Starttermin gibt, findet ihr diese hier.

Worum könnte es in Staffel 4 gehen?

Über die Handlung von „Lupin“ Staffel 4 kann noch nicht viel gesagt werden, da die dritte Staffel gerade erst auf Netflix veröffentlicht wurde. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es noch zahlreiche Geschichten rund um den Meisterdieb Assane Diop und seine Familie zu erzählen gibt. In der dritten Staffel möchte er sein Leben in Frankreich hinter sich lassen und in einem anderen Land ganz neu anfangen, doch eine unerwartete Rückkehr durchkreuzt diese Pläne. Es lässt sich also vermuten, dass er vielleicht in Staffel 4 den Plan in die Tat umsetzen wird. Sobald es erste Hinweise darauf gibt, wie „Lupin“ weitergehen könnte, erfahrt ihr das hier.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 4 von „Lupin“?

Da eine vierte Staffel von „Lupin“ noch nicht offiziell bestätigt, geschweige denn gedreht ist, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinen Trailer dazu. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Lupin“ Staffel 4 im Überblick

Zum jetzigen Zeitpunkt ist vollkommen unklar, welche Schauspieler für eine vierte Staffel von „Lupin“ zurückkehren könnten. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Hauptcast mit Sicherheit wieder am Start sein würde. Bis es erste Infos zum Cast der Fortsetzung gibt, seht ihr hier die aktuelle Besetzungsliste: