Der Meisterdieb Assane Diop, gespielt von Omar Sy, eroberte die Herzen der Netflix-Zuschauer in den vergangenen Jahren im Sturm. Nach zwei erfolgreichen Staffeln warteten Fans der Serie „Lupin“ sehnsüchtig auf eine weitere Fortsetzung. Nun kommt es endlich zu einem Wiedersehen mit dem Protagonisten. In Staffel 3 will er zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Frankreich verlassen, doch eine unerwartete Rückkehr wirft seine Pläne über den Haufen.

Wann ihr euch auf neue Folgen freuen dürft und was ihr sonst noch rund um die Handlung, Besetzung und Co. wissen müsst, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Seit der Bestätigung der neuen Folgen im Sommer vergangenen Jahres warteten die Fans auf die Fortsetzung der spannenden Geschichte um Assane Diop. Mit einem Rätsel hatte Netflix das Erscheinungsdatum angekündigt und später aufgelöst: Der Startschuss für Staffel 3 fällt am Donnerstag, 5. Oktober 2023.

Wie alle Neustarts sind die Folgen am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Bisher wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, wie viele Folgen Staffel 3 umfassen wird. Da jedoch die ersten beiden Staffeln jeweils fünf Folgen umfassen, lässt sich vermuten, dass dies auch jetzt der Fall sein wird.

Was zur Handlung von Staffel 3 bekannt ist

Zu Beginn der dritten Staffel ist Assane untergetaucht und muss ohne seine Frau und seinen Sohn auskommen. Doch irgendwann hält er es nicht mehr aus, dass die beiden seinetwegen leiden müssen, weshalb er nach Paris zurückkehrt. Dort macht er ihnen einen verrückten Vorschlag: Sie sollen gemeinsam Frankreich verlassen und woanders ein neues Leben beginnen. Doch auch die Geister der Vergangenheit sind nicht fern und eine unerwartete Rückkehr wirft seine Pläne über den Haufen.

Gibt es bereits einen Trailer zu Staffel 3?

Einige Wochen vor dem Start von Staffel 3 hat Netflix einen offiziellen Trailer veröffentlicht. In diesem bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Episoden.

Die Besetzung von „Lupin“ Staffel 3 im Überblick

Es wurde bisher noch keine ausführliche Darsteller-Liste der dritten Staffel veröffentlicht. Die Zuschauer dürfen sich aber auf jeden Fall über ein Wiedersehen mit fünf Schauspielern freuen.

Hier seht ihr die Besetzung im Überblick:

Omar Sy als Assane Diop

Ludivine Sagnier als Claire

Antoine Gouy als Benjamin Ferel

Shirine Boutella als Sofia Belkacem

Soufiane Guerrab als Youssef Guedira

Teil 3 vs. Staffel 3 – Darum gibt es Verwirrung um „Lupin“-Fortsetzung

Netflix spricht bei der Serie „Lupin“ mittlerweile offiziell von „Teilen“, während sonst oft von „Staffeln“ die Rede ist. Warum ist das so? Wir klären auf: Die erste Staffel war aufgrund einer coronabedingten Produktionspause in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste ging im Januar 2021 an den Start, die zweite folgte im Juni. Von den Medien und Zuschauern wurden die Teile allerdings als Staffeln wahrgenommen, was für Verwirrung sorgte.

Um dem entgegenzutreten, nennt Netflix die kommende Fortsetzung offiziell Teil 3, die Presseinfos sind trotzdem auf Staffel 3 ausgerichtet. Somit gehen beide Bezeichnungen, weshalb auch Staffel 3 verwendet werden kann.

Darum geht es in Staffel 1

Der Protagonist Assane Diop ist ein Meisterdieb, der entschlossen ist, den Tod seines Vaters Babakar zu rächen . Dieser war vor 25 Jahren eines Verbrechens beschuldigt worden, welches er nie begangen hat. Daraufhin brachte er sich im Gefängnis um. Assane plant dementsprechend die Leute zu beseitigen, die seinen Vater hereingelegt haben – die Pelligrinis, eine prominente, wohlhabende und kriminelle Familie, die ihren beträchtlichen Einfluss auf die Polizei und die politische Führung gnadenlos ausübt.

Darum geht es in Staffel 2

Nachdem am Ende von Staffel 1 Assan Diops Sohn entführt wurde, muss er diesen in Staffel 2 befreien und es gleichzeitig schaffen, Pelligrini und seine Unterstützer zu stürzen. Seine Rache an der einflussreichen Familie geht also weiter. Dabei wird ein Polizist vom Gegner zum Unterstützer, denn auch er hat so langsam verstanden, dass an dem ganzen Fall etwas nicht stimmen kann.

Wie viele Bücher zu „Lupin“ gibt es?

Die Serie „Lupin“ ist an die Geschichten über den Meisterdieb Arsène Lupin, einer fiktiven Figur des französischen Schriftstellers Maurice Leblanc, angelehnt. 1905 erschien das erste Buch mit dem Titel „Arsène Lupin, der Gentleman Gauner“. Seitdem sind insgesamt 24 Bände erschienen, wovon die neuesten jedoch bisher noch keine deutsche Übersetzung haben.