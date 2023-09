„Love Island“ auf RTL2. Die ersten Robert aus Berlin. Aktuell läuft die achte Staffel der Datingshowauf RTL2. Die ersten Kandidaten und Kandidatinnen sind sich schon nähergekommen, doch jetzt heißt es: Granatenalarm. Denn gleich vier neue Teilnehmer sind erschienen und sprengen die bestehenden Paare. Einer von ihnen ist

„Ich möchte nicht wieder vier, fünf Jahre investieren, dass man am Ende nicht seinen Traum lebt“, sagt Robert und geht dementsprechend mit einem konkreten Plan in die Show. Doch wer ist er eigentlich? Und was sind seine Vorstellungen von einer Beziehung? Wir haben den Berliner genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Robert im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Robert findet ihr hier im Überblick:

Name: Robert

Robert Alter: 30

30 Beruf: Außendienstmitarbeiter im Vertrieb

Außendienstmitarbeiter im Vertrieb Wohnort: Berlin

Berlin Single seit: eineinhalb Jahren

eineinhalb Jahren Instagram: _rh33_

So tickt Robert

Robert ist 30 Jahre alt und wohnt in Berlin. Beruflich ist er als Außendienstmitarbeiter im Vertrieb tätig. Er selbst beschreibt sich als humorvoll, ehrlich, loyal und abenteuerlustig. Ob das die Frauen in der Villa auch so sehen? Seine letzte Beziehung endete vor eineinhalb Jahren. Nach der Trennung ging es ihm sehr schlecht, weshalb er auch ein Jahr brauchte, um sich wieder öffnen zu können.

Wie sieht Roberts Traumfrau aus?

Robert steht auf natürliche Frauen, die mit ihrem Lächeln Räume erhellen können. Die Basis für eine gute Beziehung ist für ihn Ehrlichkeit. Außerdem sucht er nach einer Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Insgesamt hatte Robert bisher drei feste Beziehungen. Daraus hat er gelernt, wie wichtig es ihm ist, in einer Partnerschaft zu leben. Nach einem anstrengenden Tag von der Freundin erwartet zu werden, ist seiner Meinung nach eines der besten Gefühle, die es gibt.

Das sind absolute No-Gos für Robert beim Dating

Robert weiß, auf wen er sich einlassen möchte und auf wen nicht. Beim Kennenlernen ist ihm eine gewisse emotionale Stabilität der Frau wichtig. Sie sollte also nicht von Tag zu Tag anders sein. Außerdem sollte sie auch damit zufrieden sein, wenn sie nicht immer im Mittelpunkt einer Konversation steht. Sie sollte wissen, wie sie sich benehmen soll und sich nicht wegen jeder Kleinigkeit bei ihm beschweren. Robert ist mittlerweile 30 und seine Freunde bauen Häuser und gründen Familien. Auch er wäre dafür bereit. Es ist zwar kein Ausschlusskriterium, dennoch wünscht er sich eine reife Frau, die, ebenso wie er, in nächster Zeit eine Familie gründen möchte.

Wieso hat sich Robert bei „Love Island“ 2023 beworben?

Robert hat sich mit seinem besten Freund und dessen Frau getroffen. Sie saßen gemeinsam auf dem Sofa, als plötzlich der Aufruf zur Teilnahme an „Love Island“ 2023 kam. Die Frau seines Freundes beschloss daraufhin, Robert dort anzumelden – natürlich nicht, ohne zu fragen, ob er offen dafür wäre. Als feststand, dass Robert angenommen wurde, erzählte er auch seinen Eltern davon. Während seine Mutter die ganze Sendung ansehen möchte, hält sich sein Vater eher von der Datingshow fern. Klar ist jedoch trotzdem, dass beide Elternteile hinter ihm stehen.

Das ist Roberts Plan für „Love Island“

Robert kommt als Granate in die Villa und wird somit zumindest ein Couple sprengen. Wenn es andersrum wäre und ein anderer Islander seine Traumfrau ausspannen würde, wäre das für ihn zunächst kein Problem. Es muss jedoch klar kommuniziert werden. Sollte er vercoupelt sein und eine Granate haut ihn so richtig um, wird es für Robert schwierig. Schließlich besteht dann die Möglichkeit, dass er letzten Endes gar keine Partnerin mehr hat. Wenn jedoch alles klappt und sich die ersten Gefühle anbahnen, sagt er auch nicht nein zu Sex. Aufgrund der Kameras wäre es zwar eine große Hürde, doch wenn er sich wirklich fallen lassen kann, wäre diese Art der Intimität okay für ihn.

So verlief Roberts letzte Beziehung

Roberts letzte Beziehung endete vor anderthalb Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war er schon zwei Jahre liiert. Schon damals war er bereit für eine eigene Familie und ein Haus, doch seine Freundin brauchte mehr Zeit. Daran scheiterte das Liebesglück der beiden. Robert war am Boden zerstört, doch nach einem Jahr Pause nahm er das Dating-Abenteuer wieder auf. Dazu gehörten auch One-Night-Stands.

Hat Robert einen Instagram-Account?

Robert hat einen öffentlichen, aber noch nicht verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihm rund 1.100 Fans (Stand: September 2023). Seinen Followern zeigt er sich gerne im Urlaub und in den unterschiedlichsten Städten. Ein Schnappschuss von seinen Tattoos und seinem süßen Hund ist auch dabei.