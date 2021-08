Eine neue Staffel „Love Island“ steht in den Startlöchern. Ab Montag, 30.08.2021, wagen wieder neue Singles das Liebesabenteuer. Vier Wochen verbringen die Kandidaten gemeinsam in einer neuen „Love Island“-Villa, wo sie mit den anderen Teilnehmern Couples bilden und zwischen diversen Challenges und romantischen Dates auf Tuchfühlung gehen werden. Moderiert wird Staffel 6 von Model und Moderatorin Sylvie Meis. Am Ende wartet ein Preisgeld von 50.000 auf die Gewinner – und vielleicht sogar die große Liebe. Gedreht wird das Ganze in traumhafter Kulisse auf Mallorca.

Doch wo genau befindet sich der Drehort? Und wo steht die Kandidaten-Villa? Alles zum Ort und der Location findet ihr hier bei uns.

Wo wurde „Love Island“ 2021 gedreht?

Die ersten vier Staffeln von „Love Island“ wurden allesamt auf Mallorca gedreht. Die Villa befand sich im Nordosten der Insel, in der Nähe der Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina. Auch die Dreharbeiten zu Staffel 6 finden wieder auf Mallorca statt – diesmal jedoch in einer neuen Villa.

Die spanische Insel Mallorca liegt im westlichen Mittelmeer, etwa 170 Km vom spanischen Festland bei Barcelona entfernt. Mallorca gehört zu der Balearen-Gruppe. Sie ist die größte der Inselgruppe und gleichzeitig die größte spanische Insel. Auf Mallorca befindet sich auch die Hauptstadt der Balearischen Inseln – Palma.

Die wichtigsten Fakten zu Mallorca im Überblick:

Fläche: 3.603,7155 km²

3.603,7155 km² Amtssprachen: Katalanisch, Spanisch

Katalanisch, Spanisch Höchste Erhebung: Puig Major – 1445 m

Puig Major – 1445 m Einwohner: 912.171

912.171 Hauptstadt: Palma

„Love Island“ Staffel 5 wurde auf Teneriffa gedreht

Im Frühjahr 2021 war die fünfte Staffel der Kuppel-Show im Fernsehen zu sehen – gedreht wurde diesmal nicht wie in den Staffeln zuvor auf Mallorca, sondern in einer Villa auf Teneriffa. Der genaue Ort wurde geheim gehalten.

Der Innenbereich der Villa auf Teneriffa umfasste 251 Quadratmeter: Es gab private Luxus-Suiten à 50 Quadratmeter, Gemeinschaftsschlafzimmer, Bad, Wohnzimmer und ein Ankleidezimmer, welches eine Größe von ganzen 32 Quadratmeter hatte. Die Villa bot zudem nicht nur einen traumhaften Blick auf das Meer und die Insel – sie hatte auch einen separaten Außenbereich mit Pool, Wellnessbereich, Außen-Küche und Co., welcher ganze 160 Quadratmeter groß war. Natürlich gab es auch wieder einen „Private-Bereich“ für die Couples, wo sie sich zurückziehen konnten.

Whirlpool im Wellnessbereich von „Love Island“

© Foto: RTLZWEI / Paris Tsitsos

„Love Island“ Staffel 6: In dieser Villa wohnen die Kandidaten

Am 30. August 2021 startet nun die sechste Staffel auf RTL2. Montags bis freitags und sonntags steht dann jeweils eine neue Folge an. Diesmal wird, wie die Staffeln 1 bis 4, wieder auf Mallorca gedreht. Jedoch ist Ort des Spektakels eine ganz neue Traumvilla.