Fans von „Love, Death and Robots“ dürfen sich freuen, denn die animierte Sci-Fi-Serie geht in die zweite Runde. Mit Staffel 1 der Anthologie-Serie landete der Streamingdienst Netflix vor zwei Jahren einen riesigen Erfolg. Jetzt wurde der Starttermin von Staffel 2 bekanntgegeben. Die neuen Folgen sind am Mitte Mai auf Netflix verfügbar.

Alles zum Relesase, Stream, Trailer, Handlung und Episoden findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Love, Death and Robot“ 2 auf Netflix?

Staffel 2 von „Love, Death and Robots“ wird ab dem 14. Mai 2021 beim Streamingdienst Netflix verfügbar sein. Die Neuerscheinungen können am Release-Termin ab 9 Uhr morgens gestreamt werden.

„Love, Death and Robots“ Staffel 2: Trailer

Hier könnt ihr den Trailer sehen und einen Blick in die Science-Fiction-Serie werfen:

Youtube Love, Death + Robots: Ausgabe 2 – Trailer

„Love, Death and Robots“ 2: Handlung

Sci-Fi-Anthologieserie von Netflix. Die erste Staffel startete im März 2019. Bei dieser Serie handelt es sich in vielerlei Hinsicht um eine besondere Produktion. Fast jede Episode stammt von einem anderen Regisseur oder einem anderen Regieteam. Federführend für das gesamte Projekt sind Tim Miller („Deadpool“) und David Fincher („Fight Club“). Die Serie ist eine lose Adaption des kultigen Animationsfilms „Heavy Metal“ aus dem Jahr 1981. „Love, Death and Robots“ zählt zu den kreativsten Inhalten, die Netflix zu bieten hat. „Love, Death and Robots“ ist einevon Netflix. Die erste Staffel startete im März 2019. Bei dieser Serie handelt es sich in vielerlei Hinsicht um eine. Fast jedestammt von einem anderen Regisseur oder einem anderen Regieteam. Federführend für das gesamte Projekt sind(„Deadpool“) und(„Fight Club“). Die Serie ist eine lose Adaption des kultigenaus dem Jahr 1981. „Love, Death and Robots“ zählt zu den, die Netflix zu bieten hat.

In der Natur einer Anthologie-Serie liegt es, dass jede Folge eine eigene Handlung erzählt. Somit sind die Folgen unabhängig voneinander. Dementsprechend ist es schwer, vorherzusagen, wovon „Love, Death and Robots“ Staffel 2 handeln wird. Doch die Folgen basieren jeweils auf Kurzgeschichten verschiedener internationaler Schriftsteller. Alle spielen in Zukunfts-Utopien und -Dystopien, alternativen Realitäten, im Weltraum oder auf fremden Planeten und beschäftigen sich mit Gewalt, Liebe, Sex, Robotern oder künstlichen Intelligenzen. Auch finden sich Elemente des Cyberpunks, des Horrorfilms ebenso wie wie schwarzer Humor oder gesellschaftskritische Inhalte. Die Serie richtet sich daher an erwachsene Zuschauer.

Wie viele Folgen hat „Love, Death and Robots“ 2?

Während Staffel 1 aus insgesamt 18 Folgen bestand werden es in Staffel 2 lediglich acht Folgen sein. Doch Fans dürfen sich über Nachschub freuen: Netflix hat bereits eine 3. Staffel bestätigt, die 2022 erscheinen soll.

Das sind die acht Folgen der zweiten Staffel von „Love, Death and Robots“:

Folge 1: „Pop Squad“

Folge 2: „Life Hutch“

Folge 3: „Ice“

Folge 4: „The Tall Grass“

Folge 5: „Automated Customer Service“

Folge 6: „All Through the House“

Folge 7: „The Drowned Giant“