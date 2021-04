„Let’s Dance“ 2021 geht am Freitag, 16.04.2021, auf RTL weiter. Eine der Kandidatinnen ist Lola Weippert. Zuletzt bewies sie ihr Können an der Seite ihres Tanzpartners Christian Polanc bei einer Salsa zu „Magarita“ von Wilkens Für die nächste Live-Show steht jetzt ein Cha Cha Cha auf dem Programm.

Instagram, Freund und ihre Karriere – wir haben die „Let’s Dance“-Kandidatin genauer unter die Lupe genommen.

Lola Weippert: Alter, Größe, Wohnort

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um Moderatorin Lola Weippert im Überblick:

Name: Eleonore Lola Naomi Weippert

Alter: 24

Geburtstag: 30.03.1996

Wohnort: Stuttgart

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 1,65m

Beruf: Moderatorin für Hörfunk und Fernsehen, Model, Influencerin

Beziehungsstatus: liiert mit Freund Florian (seit 2019)

Kinder: keine Kinder

Werdegang von Lola Weippert: Radio, Instagram, TV

Lola Weippert startete schon früh mit ihrer Karriere. Zunächst modelte sie für die Werbeagentur des Vaters einer Freundin. „Mit der Zeit wurde alles immer mehr und immer bunter“, erzählte Lola Weippert gegenüber der Zeitung „Schwarzwälder Bote“. Was auch an Instagram gelegen haben dürfte. Zunächst postete sie nur Urlaubs- oder Partyfotos. Ihre Followerzahl stieg unaufhörlich an. Das lockte auch größere Werbepartner an. Seitdem modelt sie regelmäßig für verschiedene Kunden.

Sie absolvierte ein Volontariat beim Radiosender BigFM. Danach arbeitete sie dort vier Jahre lang, bis sie im Jahr 2020 kündigte, um als Moderatorin vor der Kamera zu stehen.

Moderatorin von „Love Island“, „Prince Charming“ und „Temptation Island“

Zum ersten Mal war sie im TV in der zweiten Staffel von „Love Island – Aftersun: Der Talk“ zu sehen. Als neues Gesicht von TVNow moderierte sie danach „Prince Charming – Das große Wiedersehen“. Außerdem übernimmt sie nach Angela Finger-Erben die Moderation der dritten Staffel von „Temptation Island“.

Mit ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ erfüllt sich für Weippert ein großer Traum. Wie es um ihr tänzerisches Talent bestellt ist, wird sich allerdings erst noch zeigen. „Ich bin ein klassischer Körper-Klaus und meine größte Angst ist, mir etwas zu brechen“, sagte sie in einer Insta-Story.

Lola Weippert: Streit mit Rapper Farid Bang

Lola Weippert hatte bereits Ärger mit Rapper Farid Bang. In der Radioshow „Lola lästert“ äußerte sie sich negativ über die Sprechweise von Farid Bang und machte sich darüber lustig. Der Rapper war davon getroffen und reagierte mit Beleidigungen. Auch Entschuldigungsversuche konnten Farid Bang nicht umstimmen.

Lola Weippert Freund: So lernte sie Florian kennen

Lola Weippert lernte ihre Freund Florian auf einem eher ungewöhnlichen Weg kennen: Florian nahm 2019 an einem Radiogewinnspiel bei BigFM teil und gewann eine Reise nach Las Vegas zu einem Lady Gaga Konzert inklusive Fake-Hochzeit mit Lola Weippert. Als sie dann in einem Brautkleid in einer White Chappel auf Florian zuging, war es um ihn geschehen. Dabei sei aus einer „Beziehungsunfähigen eine ekelhaft verliebte Beziehungsfähige geworden“, schrieb sie zu einem Pärchenfoto auf Instagram. Seitdem sind beide ein Herz und eine Seele.

Lola Weippert und Flo sind schon seit über zwei Jahren ein Paar.

© Foto: instagram.com/lolaweippert/

