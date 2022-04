Am heutigen Mittwoch, den 27.04.2022, findet das zweite Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League statt. Das Team von Jürgen Klopp trifft auf den Favoritenschreck aus Villarreal. Der FC Liverpool geht als klarer Favorit in diese Partie und möchte den zehnten Finaleinzug in der Vereinsgeschichte klar machen. Doch mit dem FC Villarreal steht den „Reds“ eine Mannschaft gegenüber, die bereits Juventus Turin und den FC Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen hat. Ein Einzug in das Endspiel der Köngisklasse wäre eine absolute Sensation.

FC Liverppol gegen Villarreal: Halbfinal-Hinspiel der Champions League – Anstoß, Stadion, Uhrzeit

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinale zwischen Liverpool und Villarreal findet am Mittwoch, den 27.04.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Anfiled Stadium in Liverpool. Das Station an der Anfield Road wird natürlich ausverkauft sein. Die beiden Mannschaften traffen noch nie in der Champions Leauge aufeinander, im Europa League-Halbfinale 2016 setzte sich Liverpool nach Hin-und Rückspiel durch.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Der FC Villarreal will die nächste Sensation schaffen und nach Juventus Turin und Bayern München auch den FC Liverpool aus dem Wettbewerb werfen.

Liverpool vs. Villarreal: Wer überträgt das CL-Halbfinale live im Free-TV?

In Sachen Live-Übertragung im Fernsehen werden Fußballfans leider enttäuscht sein. Das Spiel in der UEFA Champions League zwischen Liverpool und Villarreal wird nicht im Free-TV übertragen. Die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung der diesjährigen Champions League.

Liverpool gegen Villarreal in der Champions League: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream zu der Partie Liverpool gegen Villarreal wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Begegnung hat der Streamingdienst DAZN.

Wer überträgt Liverpool gegen Villarreal heute im TV und Stream?

Die heutige Partie wird live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Für Kunden wird das Champions League-Halbfinale live im TV und Stream übertragen. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr mit den Vorberichten. Kommentator Marco Hagemann wird sie durch die Sendung führen, als Experte wird ihn Ralph Gunesch begleiten.

Alle Infos zur Übertragung FC Liverpool gegen FC Villareal am 27.04.2022 um 21:00 Uhr:

Champions League live auf DAZN: Alle Infos zu Probeabo und Kosten

Die Möglichkeit auf ein kostenlosen Probemonat gibt es nicht. Wer sich für ein Abonnement von DAZN interessiert hat zwei Möglichkeiten: monatliches Abo oder jährliche Mitgliedschaft.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr

Bei der monatlichen Variante ist das Abo flexibel kündbar. Bei der Jahres-Mitgliedschaft spart man sich etwa zwei Euro auf den Monat gerechnet. Das Jahresabo kostet auf den Monat heruntergerechnet knapp 24,99 Euro.