Das Team von Startrainer Pep Guardiola gewann am Dienstag, 26.4.2022, gegen die „Könglichen“ aus Madrid in einem spektakulären Halbfinal-Hinspiel mit 4:3. Den „Citizens“ genügt damit im Rückspiel ein Unentschieden, um erneut in das Finale der UEFA Champions League einzuziehen.

Zusammenfassung, Highlights und Pressestimmen – Alle Infos zur Partie bekommt ihr hier.

Man City vs. Real Madrid: Die Zusammenfassung des Halbfinal-Hinspiels

Manchester City erwischte einen Start nach Maß. Nach einer präzisen Hereingabe von Mahrez köpfte De Bruyne den Ball unhaltbar für seinen belgischen Nationalmannschaftskollegen Courtois ins Tor (2.). Nur neun Minuten später setzte sich der Brasilianer Jesus im Zweikampf gegen Alaba durch und versenkte den Ball überlegt aus knapp fünf Meter (11.). Das Staresnemble rund um Stürmerstar Benzema, Ex-Weltmeister Kroos und Regisseur Modric fand zunächst überhaupt nicht in dieses Spiel. Manchester City erspielte sich weitere gute Chancen doch Mahrez und Phoden wussten diese nicht zu nutzen. Anschließend war Real Madird endlich in der Offensive angekommen. Benzema verwandelte eine Flanke von Mendy trotz eneger Bewachung von seinem Gegenspieler zum Anschlusstreffer (33.). Danach passierte nichts mehr in der ersten Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie der erste Durchagang. Einzigster Unterschied war, Mahrez traf nur den Pfosten, den anschließenden Nachschuss von Foden blockte Carvajal auf der Linie (48.). Fünf Minuten später machte machte es der englische Nationalspieler besser und köpfte eine Flanke von Fernandinho ins Tor (53.). Die Antwort von Real Madrid ließ aber nicht lange auf sich warten. Vinicius Jr. lief auf der linken Seite von der Mittellinie alleine aufs City-Tor zu und vollendete mit einem Schuss in die lange Ecke zum erneuten Anschlusstreffer (55.). Mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend erzielte Bernardo Silva das 4:2 eine Viertelstunde vor dem Ende (74.). Schlusspunkt in der Begegnung war der verwandelte Handelfmeter von Benzema (82.). Damit verkürzte Real Madird auf 4:3 und hat noch alle Chancen auf den Einzug ins Finale der Champions League.

Highlights: Alle Spielszenen von Macnhester City gegen Real Madrid im Video

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Internationale Pressestimmen zum Spektakel zwischen Manchester City und Real Madrid

Die englische Presse schreibt zu diesem Halbfinal-Hinspiel:

„Mirror“: „Elektrisierendes Etihad! Man City schlägt Real Madrid in Sieben-Tore-Champions-League-Thriller trotz nächster Benzema-Magie“

„The Sun“ „Mad World! Grandioses City gewinnt unfassbaren Klassiker - aber späte Benzema-Brillanz gibt Spaniern letzte Hoffnung“

„Daily Mail“: „Manchester City gewinnt Sieben-Tore-Thriller gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League - wobei Karim Benzemas mutiger Panenka das Duell vor dem Rückspiel offen hält“

Zur knappen Real Madrid-Niederlage gegen Manchester City schreibt die spanische Presse: