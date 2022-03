Bei der Suche nach dem Herzensmenschen nur auf die eigenen Sinne vertrauen? Darauf lassen sich 28 Singles bei „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ ein. In der neuen Datingshow auf Sat.1 wird geflirtet was das Zeug hält – doch nur durch hören, riechen oder fühlen. Dabei gehen die Kandidaten der Frage nach: Kann man sich in jemanden verlieben, den man noch nie gesehen hat? Ob ihre Sinne die Teilnehmer in eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Traumpartner führen, zeigt sich ab April 2022.

„Liebe im Sinn“: Start auf Sat.1

Auf Sat.1 gehen Singles einen außergewöhnlichen Weg bei der Suche nach der großen Liebe. Die neue Datingshow „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ zeigt schon bald, ob es gelingt, sich zu verlieben, ohne sein Gegenüber zu sehen. Der Startschuss fällt am 11. April 2022.

„Liebe im Sinn“: Sendetermine und Sendezeit

In mehreren Stufen können sich die Singles bei „Liebe im Sinn“ verlieben. Gezeigt wird das auf Sat.1 in insgesamt sechs Folgen. Der Sender strahlt die Show immer montags zur Primetime aus.

Die Sendetermine und Sendezeit auf Sat1. im Überblick:

Folge 1: 11. April 2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 18. April 2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 25. April 2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 02. Mai 2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 09. Mai 2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 16. Mai 2022 um 20.15 Uhr

„Liebe im Sinn“: Stream auf Joyn

Zeitgleich zur Ausstrahlung im TV ist „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ auch im Stream verfügbar. Die neue Folge kann man montags zur Primetime also auch über die Streaming-Plattform sehen. Auch alte Folgen kann man so als Wiederholung sehen, wie lange sie kostenlos zur Verfügung ohne Premium-Abo abrufbar sind, ist nicht bekannt.

„Liebe im Sinn“: Darum geht es

Mit „Liebe auf den ersten Blick“ hat diese Datingshow rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil: Bei „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ haben 28 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen. Sie können sich ineinander verlieben ohne sich zu sehen. In verschiedenen Experimentier-Phasen haben sie Zeit, ihre Partnerin oder ihren Partner fürs Leben zu finden. Die Beziehungswilligen können sich in mehreren Stufen mit allen Sinnen verlieben – riechen, hören, fühlen, schmecken. Nur sehen dürfen sich die Verliebten erst, wenn einer von ihnen dem oder der anderen einen Antrag macht und dieser angenommen wird. Bei perfekter Anziehung und nach ihrer Verlobung können sie sich im gemeinsamen Urlaub noch intensiver kennenlernen. Wenn das Experiment gelingt, geben sich die Paare das Ja-Wort und starten in eine Ehe.

„Liebe im Sinn“: Kandidaten

28 Singles wagen bei „Liebe im Sinn“ das große Heiratsexperiment. An der Datingshow nehmen 14 Frauen und 14 Männer teil, um im besten Fall in einer glücklichen Ehe zu landen. Die jüngste Teilnehmerin ist 28 Jahre alt, die älteste 51. Unter den männlichen Singles ist der jüngste 26 Jahre alt und der älteste Mann der Show 58.