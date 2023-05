„Let’s Dance“ 2023 mussten die „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“ traten sie am Freitag, 26.05.2023, zum Abschluss von Staffel 16 nochmal auf das TV-Tanzparkett und stellten ihr Können vor den Augen der Jury unter Beweis. Die Zuschauer bestimmten dann per Telefon-Voting den Gewinner. Nach dem fulminanten Finale vonmussten die Profitänzer noch ein letztes Mal ran. Intraten sie am Freitag, 26.05.2023, zum Abschluss von Staffel 16 nochmal auf das TV-Tanzparkett und stellten ihr Können vor den Augen der Jury unter Beweis. Die Zuschauer bestimmten dann per Telefon-Voting den

Wer hat gewonnen? Welche Profis waren dabei und wer tanzte zusammen? Wir haben euch alle Infos zur diesjährigen Special-Folge im Überblick.

Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke gewinnen „Die große Profi-Challenge“ 2023

Neun Profi-Paare traten in der diesjährigen „Profi-Challenge“ an. Sie alle zeigten spektakuläre Choreografien, mit denen sie die Zuschauer überzeugen wollten. Denn nur wer ausreichend Stimmen im Voting erhielt, darf sich über den Sieg freuen und in die Fußstapfen von Renata Lusin und Christian Polanc treten.

Am meisten überzeugt haben Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke. Sie wurden von den Fans auf den ersten Platz gewählt und sind die Gewinner der fünften „Profi-Challenge“. Für das Sieger-Paar gibt es einen doppelten Gewinn: Sie dürfen zum einen das Opening der „Let‘s Dance“-Kennenlernshow 2024 choreografieren. Zum anderen bekommen beide, sollten sie in der nächsten Staffel mittanzen, jeweils einen Bonus-Juryranking-Punkt, den sie mit ihrem Promi bis einschließlich zur vierten Show einlösen können. Auf Platz 2 landeten Kathrin Menzinger und Valentin Lusin vor Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis auf dem dritten Rang.

Das waren die Profis und Paarungen der „Profi-Challenge“ 2023

Die 14 Profis von Staffel 16 waren natürlich auch bei der diesjährigen „Profi-Challenge“ mit von der Partie. Zudem gab es vier weitere Tänzer und Tänzerinnen, die um den Sieg antraten.

Marta Arndt war ganze sechsmal als Profi dabei und tanzte zuletzt 2021 mit Erol Sander. Evgeny Vinokurov war dreimal Teil der Show, im vergangenen Jahr war er der Partner von Cheyenne Ochsenknecht. Mit Artur Balandin und Anna Salita nahmen in diesem Jahr sogar frisch gebackene Weltmeister teil. Im Dezember hatten sie sich den Titel im Showdance Latein gesichert. Beide waren noch nicht als „Let’s Dance“-Profi tätig. Sie traten aber bereits als Show-Act in Staffel 15 auf.

Alle Paare im Überblick: