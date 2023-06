Das Land zwischen Nord- und Ostsee bietet eine Vielzahl von Facetten, die es einzigartig unter den deutschen Bundesländern machen. Ebenso einzigartig ist der Lauf zwischen den Meeren, bei dem die 800 Teams das Land zwischen Husum und Damp in Etappen durchqueren. Die Teams bestehen aus bis zu zehn Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Breiten- und Spitzensportbereichen.

Lauf zwischen den Meeren 2023: Start, Ziel und Uhrzeit

Der Start des Lauf zwischen den Meeren erfolgt an der Schiffbrücke in Husum. Die schnellsten Staffelteams schaffen die 96,6 Kilometer in etwa 5 Stunden und 10 Minuten und erreichen das Ziel gegen 14:15 Uhr.

Alle Informationen im Überblick:

Wettbewerb : Lauf zwischen den Meeren 2023

: Lauf zwischen den Meeren 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Samstag, 03.06.2023

: Samstag, 03.06.2023 Startzeit : 09:00 Uhr

: 09:00 Uhr Start : Schiffsbrücke Husum

: Schiffsbrücke Husum Ziel : Aktionsstrand Damp

: Aktionsstrand Damp Teilnehmer : mind. 5, höchstens 10 pro Staffel

: mind. 5, höchstens 10 pro Staffel Distanz: knapp 90 km

Die Strecke beim Lauf zwischen den Meeren

Die Staffelläuferinnen und -läufer durchqueren auf ihrer 89,4 Kilometer langen Strecke einmal Schleswig-Holstein. Der Lauf beginnt am Hafen in Husum und führt sie durch das flache Nordfriesland über Wittbek nach Hollingstedt. Von dort geht es weiter nach Ellingstedt und anschließend zum Wikinger-Kulturdenkmal Waldemars Mauer in Dannewerk. Nachdem sie Schleswig passiert haben und einen Blick auf den Schleswiger Dom werfen konnten, führt die Strecke entlang der Schlei nach Fahrdorf. Von dort geht es weiter nach Louisenlund, Gammelby und schließlich nach Loose. Der letzte Teil der Strecke führt durch die hügelige Endmoränenlandschaft von Schwansen, mit Etappen nach Klein Waabs, bis schließlich das Ziel am Strand im Ostseebad Damp erreicht wird. Insgesamt besteht der Lauf aus 10 Teilabschnitten mit Distanzen von 6,2 bis 11,5 Kilometern, was eine Gesamtstrecke von 89,4 Kilometern ergibt.

Lauf zwischen den Meeren 2023: Übertragung im TV & Stream?

Der Lauf zwischen den Meeren 2023 wird leider nicht im TV oder Stream übertragen. Wer die Läufer sehen möchte, kann die Teilnehmer nur vor Ort als Zuschauer anfeuern.