„Last Exit Schinkenstraße“: Die neue Comedy-Serie ist ganz frisch beim Streamingdienst gestartet. Marc Hosemann, der durch seine Rolle in Prime-Zuschauer nehmen gerade den: Die neue Comedy-Serie ist ganz frisch beim Streamingdienst gestartet. Marc Hosemann, der durch seine Rolle in „Die Discounter“ zum absoluten Publikumsliebling wurde, und „Der goldene Handschuh“-Autor Heinz Strunk sorgen darin als erfolglose Musiker Torben und Peter am Ballermann für Unterhaltung.

Kaum sind die ersten sechs Folgen auf Amazon Prime Video verfügbar, wird die Frage nach einer Fortsetzung laut. Ob Fans auf Nachschub hoffen dürfen und was sonst bisher zu Staffel 2 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Geht „Last Exit Schinkenstraße“ mit Staffel 2 weiter?

Ob die Serie eine zweite Staffel bekommt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Für gewöhnlich wartet der Streamingdienst immer erst den Erfolg einer neuen Produktion ab, bevor er eine Fortsetzung in Auftrag gibt. Das bestätigt auch Regisseur Jonas Grosch: „Dazu kann ich noch nichts sagen. Das ist alles in Arbeit und hängt, wie so oft, vom Erfolg der Serie ab.“

Sobald Amazon Prime Staffel 2 offiziell ankündigt, findet ihr die Infos an dieser Stelle.

Wann startet Staffel 2 auf Prime Video?

Da die Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt ist, gibt es logischerweise auch noch kein Startdatum. Je nachdem, wann Staffel 2 in Auftrag gegeben wird und wann die Dreharbeiten beginnen, wäre ein Start frühestens im Herbst 2024 denkbar. Sobald wir mehr wissen, ergänzen wir die Infos hier.

Wie könnte „Last Exit Schinkenstraße“ weitergehen?

Nachdem eine zweite Staffel noch in den Sternen steht, ist folglich auch zur Handlung noch rein gar nichts bekannt. Je nachdem, wie sich Torben und Peter am Ballermann schlagen, könnte eine Fortsetzung ihre Karriere als Partysänger weiter verfolgen oder, sollten sie dort gescheitert sein, thematisieren, was danach auf sie wartet.

Auch hier gilt: Sobald es News zur Storyline gibt, erfahrt ihr es an dieser Stelle.

Das ist die Besetzung von „Last Exit Schinkenstraße“

Neben den beiden Protagonisten kommen in der ersten Staffel zahlreiche weitere Figuren vor, die von namhaften Schauspielern und prominenten Gästen verkörpert werden. Es ist zu erwarten, dass einige von ihnen auch in der Fortsetzung zu sehen wären. Demgegenüber dürfte es aber gewiss wieder Cameo-Auftritt bekannter Stars geben.

Den aktuellen Cast seht ihr hier im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Heinz Strunk – Peter

Marc Hosemann – Torben

Bettina Stucky – Torbens Frau Ilona

Bjarne Mädel

Charly Hübner

Katharina Wackernagel

Björn Meyer

Julia Jendroßek

José Barros Moncada

Lo Rivera

Yasmin Knoch

Rocko Schamoni

Mickie Krause

Olli Schulz

H.P. Baxxter

und weitere

Heinz Strunk („Der Goldene Handschuh“) spielt in Staffel 1 nicht nur eine der Hauptrollen, er schrieb auch die Drehbücher für „Last Exit Schinkenstraße“. Regie führte Jonas Grosch („Legend of Wacken“). Produzenten der Serie sind Nina Etspüler und Pierre Uebelhack, als Producer fungierte Tobias Schober.