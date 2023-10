„Last Exit Schinkenstraße“ auf Amazon Prime Video. Darin geht es um zwei erfolglose und verzweifelte Musiker, die den Ballermann als ihre letzte Chance sehen. Durch die Comedy-Serie „Die Discounter“ wurde Marc Hosemann zum absoluten Zuschauerliebling. Jetzt können seine Fans ihn schon ganz bald in einer neuen, aber nicht weniger unterhaltsamen Rolle sehen: Er spielt eine der beiden Hauptfiguren der neuen Serieauf. Darin geht es um zwei erfolglose und verzweifelte Musiker, die den Ballermann als ihre letzte Chance sehen.

Wann ist der Start? Wie viele Folgen gibt es? Worum geht es genau und wer spielt noch mit? Wir haben euch alle Infos zur Comedy-Serie im Überblick.

Wann startet „Last Exit Schinkenstraße“ auf Prime Video?

Die Serie „Last Exit Schinkenstraße“ geht Anfang Oktober an den Start: Ab Freitag, 06.10.2023, in den frühen Morgenstunden könnt ihr die Folgen bei Prime Video streamen.

Wie viele Folgen umfasst die neue Serie?

Comedy-Fans dürfen sich auf sechs Folgen von „Last Exit Schinkenstraße“ freuen. Die Titel der 30-minütigen Episoden sind aktuell noch nicht bekannt.

Worum geht es in „Last Exit Schinkenstraße“?

Trompeter Torben und Saxofonist Peter sind Mitte 50, als sie von heute auf morgen vom Bandleader der Tanzband „Boarding Time“ auf die Straße gesetzt werden. Was jetzt? Bei einer gemeinsamen Jam-Session im Proberaum kommt ihnen die rettende Idee: Sie setzen alles auf eine Karte und gehen nach Mallorca, um Schlagerstars in El Arenal zu werden. Doch das ist alles andere als einfach: Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sich die beiden mit Songklau, Konkurrenzdenken und Urlaubsaffären auseinandersetzen. Und dann ist da noch Torbens misstrauischer Frau Ilona, die im heimischen Hamburg geblieben ist…

In „Last Exit Schinkenstraße“ sind einige bekannte Stars, wie Mickie Krause (hinten) und Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (r.), in Gastrollen zu sehen.

Das ist der Trailer zu „Last Exit Schinkenstraße“

Erst zwei Tage vor dem Start hat Amazon Prime den offiziellen Trailer zur neuen Serie veröffentlicht. Was die Zuschauer erwartet, seht ihr hier:

Das ist die Besetzung von „Last Exit Schinkenstraße“

In den Hauptrollen der neuen Prime-Serie sind Autor Heinz Strunk als Peter und „Die Discounter“-Liebling Marc Hosemann als Torben zu sehen. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf weitere bekannte Schauspieler und prominente Gastrollen freuen. Den bekannten Cast seht ihr hier im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Heinz Strunk – Peter

Marc Hosemann – Torben

Bettina Stucky – Torbens Frau Ilona

Bjarne Mädel

Charly Hübner

Katharina Wackernagel

Björn Meyer

Julia Jendroßek

José Barros Moncada

Lo Rivera

Yasmin Knoch

Rocko Schamoni

Mickie Krause

Olli Schulz

H.P. Baxxter

und weitere

Heinz Strunk („Der Goldene Handschuh“) spielt nicht nur eine der Hauptrollen, er schrieb auch die Drehbücher für „Last Exit Schinkenstraße“. Regie führte Jonas Grosch („Legend of Wacken“). Produzenten der Serie sind Nina Etspüler und Pierre Uebelhack, als Producer fungierte Tobias Schober.

Wo wurde „Last Exit Schinkenstraße“ gedreht?

Die neue Comedy-Serie spielt auf Mallorca und in Hamburg, wo sie auch gedreht wurde. Die sechs Folgen sind an 32 Drehtagen zwischen dem 13. April und 1. Juni 2023 entstanden.

Laut „Mallorca Zeitung“ begannen die Dreharbeiten auf der Balearen-Insel am 15. Mai. Da es während der Saison nicht möglich war, im legendären Bierkönig oder Megapark zu drehen, mussten die Macher auf andere Locations ausweichen. Zu den gewählten Drehorten zählten das Lokal Sa Cova de s’Embat, die Bar Andaluz, das Hotel Playa Sol in Arenal und der Club Lunita in Can Pastilla. Darüber hinaus wurde an der Platja Ciutat Jardí und an der Cala Estancia gefilmt.