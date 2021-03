Jetzt müssen die Fans nicht mehr lange warten: „Ku’damm 63“ startet an diesem Wochenende im ZDF. Die dritte Staffel der beliebten Serie ist bereits einen Tag vor der Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar. Danach zeigt das ZDF die drei Teile an drei Abenden zur Primetime.

In den neuen Folgen geht die Geschichte um Caterina Schöllack und ihre drei Töchter Monika, Helga und Eva weiter. In Staffel 3 spielt sich das Leben der Protagonistinnen in den 60er-Jahren ab.

In dieser Übersicht zu „Ku’damm 63“ findet ihr die Sendetermine, Wiederholung, Netflix, Trailer, Handlung sowie den Cast im Überblick.

Start der Serie „Ku’damm 63“

Die dritte Staffel der Serie „Ku’damm“ wird ab 20. März 2021 online und ab 21. März 2021 im ZDF zu sehen sein.

„Ku’damm 63“: Sendetermine und Sendezeit im ZDF

Das sind die drei Sendetermine der neuen Folgen von „Ku’damm 63“ im ZDF:

Sonntag, 21. März 2021, um 20:15 Uhr

Montag, 22. März 2021, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 24. März 2021, um 20:15 Uhr

„Ku’damm 63“ in der ZDF Mediathek

Die Serie ist schon vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Ab Samstag, 20. März 2021, um 10 Uhr können die drei Folgen gestreamt werden.

In der Mediathek sind außerdem auch die ersten beiden Staffeln, „Ku’damm 56“ und „Ku’damm 59“, abrufbar. Alle neun Folgen stehen dort ein Jahr lang zur Verfügung.

„Ku’damm 63 – Die Dokumentation“

Am Sonntag, 21.03.2021 wird um 21:45 Uhr im Anschluss an die erste Folge der neuen Staffel die Dokumentation zu „Ku’damm 63“ ausgestrahlt. In dem 45 Minuten langen Film begleitet die Redaktion Zeitgeschichte des ZDF die Geschichte der Berliner Familie Schöllack mit einer historischen Dokumentation.

Die Zeitspanne in der sich die Handlung abspielt, ist eine Zeit voller politischer Spannungen. Dementsprechend reflektiert die Dokumentation das Geschehen der Serie vor dem Hintergrund historischer Ereignisse. Wie zum Beispiel dem kalten Krieg, der mit dem Mauerbau 1961 einen neuen Höhepunkt erreichte. Die Doku fängt die Stimmen von Zeitzeugen ein, die von ihren Ängsten vor einem neuen Krieg berichten und darüber, wie sie US-Präsident John F. Kennedy begeistert im damals als „freien Teil der Stadt“ bezeichneten Teil von Berlin begrüßten – wie auch Familie Schöllack im Film. Außerdem berichtet die Doku über die Frankfurter „Auschwitz-Prozesse“, die international große Aufmerksamkeit erregten.

„Ku’damm 63“: Handlung von Staffel 3

Caterina Schöllack und ihre drei Töchter Monika, Helga und Eva haben eine Routine für ihren Alltag gefunden: Monika arbeitet hartnäckig daran, in der Musikbranche Fuß zu fassen und schreibt Werbe-Jingles, Helga ist Caterinas rechte Hand in der Tanzschule und Eva hat sich als Kunstmäzenin in der Berliner Szene etabliert.

Doch jede der jungen Frauen kämpft mit Eheproblemen: Nachdem Monika eine Fehlgeburt erleidet, kämpfen sie und Joachim mit einer Krise. Monika stürzt sich gemeinsam mit Freddy in die Arbeit, um für Sängerin Hannelore Lay einen Song für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson zu komponieren. Nachdem ihre Mutter einen Unfall hatte, übernimmt Helga kurzfristig die Leitung der Tanzschule. Sie stellt den argentinischen Tanzlehrer Armando ein. Zwischen den beiden funkt es gewaltig – doch welche Folgen hat das für ihre Ehe mit Wolfgang? Eva erpresst weiter ihren Ehemann Professor Fassbender und baut sich ihr eigenes Leben auf. Doch lange geht das nicht mehr gut. Caterina trifft durch einen Zufall wieder auf Fritz Assmann und ringt zudem mit der Frage, ob sie das Zepter an die nächste Generation weiterreichen will.

In Staffel 3 warten neue Herausforderungen auf Joachim (Sabin Tambrea) und Monika (Sonja Gerhardt).

© Foto: ZDF / Boris Laewen

„Ku’damm 63“ Trailer

Der Trailer zur neuen Staffel gibt einen ersten Eindruck, was die Zuschauer von „Ku’damm 63“ erwartet:

Youtube Trailer zu „Ku’damm 63“

„Ku’damm 63“ Schauspieler: Das ist die Besetzung

Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen der Serie:

Sonja Gerhardt als Monika Franck geb. Schöllack

Claudia Michelsen als Caterina Schöllack

Maria Ehrich als Helga von Boost geb. Schöllack

Emilia Schüle als Eva Fassbender geb. Schöllack

Trystan Pütter als Freddy Donath

Sabin Tambrea als Joachim Franck

August Wittgenstein als Wolfgang von Boost

Uwe Ochsenknecht als Fritz Assmann

Heino Ferch als Dr. Jürgen Fassbender

Helen Schneider als Hannelore Lay

Giovanni Funiati als Amando Cortez

Alma und Smilla Löhr als Dorli

Andreas Pietschmann als Hans Liebknecht

„Ku’damm“ auf Netflix

Wer die Wiederholung der ersten Staffeln von „Ku’damm“ im Free-TV verpasst, kann sich die Folgen auch als Stream bei Netflix ansehen. Dort sind die beiden Staffeln verfügbar:

„Ku’damm 56“ – Handlung von Staffel 1

Die strenge Caterina Schöllack leitet eine Tanzschule in Berlin. Die drei Töchter stehen stets unter der Fuchtel der Mutter und müssen mit den gesellschaftlichen Zwängen kämpfen. Während Helga heiratet, haben Eva und Monika Probleme, einen geeigneten Mann zu finden. Monika wird am Ende der ersten Staffel ungewollt schwanger und entscheidet sich für das Kind.

„Ku’damm 59“ – Das passiert in Staffel 2

Monika bekommt zu Beginn der Staffel ihr Kind, jedoch schiebt es die Mutter ihrer Schwester Helga zu. Diese möchte mit dem Kind ihre Ehe zu ihrem homosexuellen Mann aufrechterhalten. Wiederum ist Eva in ihrer Ehe mit Jürgen Fassbender sehr unglücklich. Schließlich muss sie vor ihm fliehen und wird niedergeschlagen.