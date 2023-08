Wer sich an diesem Sonntag auf den ZDF-Fernsehgarten freut, der schaut in die Röhre. Die Schlagershow mit Andrea Kiewel wird nicht gezeigt. Grund ist eine Programmänderung.

Statt Schlager zeigt das Zweite am 20. August Fußball!Spanien trifft in Sydney auf England. Welches Team sichert sich zum ersten Mal den Titel?, der bereits seit Jahren fest zum ZDF-Sportstudio-Team gehört. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Kathrin Lehmann unterstützt ihn im Studio. Kommentiert wird das Endspiel der WM von Claudia Neumann. Die Übertragung läuft voraussichtlich bis 15 Uhr. Übrigens: Auch Stefan Mross muss am 20. August seinen Sendeplatz abgeben.