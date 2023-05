Er ist der wohl unauffälligste Kandidat in der Sala: Die Rede ist von Keine Lästereien und Streitereien – man könnte glatt meinen, dass Nico Patschinski gar nicht in der RTL2-Show dabei ist. : Die Rede ist von Nico Patschinski . Der Ex-St. Pauli-Profi sorgt nicht gerade für die großen Aufreger bei „Kampf der Realitystars“.– man könnte glatt meinen, dass Nico Patschinski gar nicht in der RTL2-Show dabei ist.

Nico Patschinski scheidet krankheitsbedingt aus

In Folge 7 müssen sich die Kandidaten der beliebten Sendung von Nico Patschinski verabschieden. Sang- und klanglos verlässt der 46-Jährige das TV-Set in Thailand. Vor dem ersten Bestrafungsspiel heißt es, dass Nico eine kurze Sala-Pause machen muss. Er selbst sagt während seines überraschenden Abgangs gar nichts. Was hat Nico Patschinski? Gegenüber der Südwest-Presse konnte eine RTL2-Sprecherin keine genaueren Details nennen: „Leider kann ich Ihnen in diesem Fall nicht die gewünschte Auskunft zum Schutze des Kandidaten geben (...).“ Es heißt, dass er die Show „krankheitsbedingt“ verlassen musste.

„Kampf der Realitystars“: So wird Folge 7