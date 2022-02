Kamerun gegen Ägypten. Das 2. Halbfinale beim Afrika-Cup 2022 findet am am Donnerstag, 03.02.2022, statt. Schafft Gastgeber Kamerun den Einzug in das Finale?

Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Halbfinal-Spiels Kamerun gegen Ägypten.

Wann und wo wird das Spiel Kamerun gegen Ägypten übertragen ?

und wird das Spiel Kamerun gegen Ägypten ? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Halbfinale Kamerun gegen Ägypten beim Afrika-Cup 2022 bekommt ihr hier.





Afrika-Cup Halbfinale – Kamerun gegen Ägypten Übertragung: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das 2. Halbfinale des Afrika-Cup 2022 findet am Donnerstag ´, den 03.02.2022 um 20:00 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns.

Alle Infos zum Afrika-Cup Halbfinale Kamerun gegen Ägypten findet ihr hier:

Teams : Kamerun, Ägypten

: Kamerun, Ägypten Wettbewerb : Afrika-Cup 2022

: Afrika-Cup 2022 Runde : Halbfinale

: Halbfinale Datum und Uhrzeit : 03.02.2022, 20:00 Uhr

: 03.02.2022, 20:00 Uhr Spielort: Olembe Stadium (Paul Biya, Yaoundé, Kamerun

Die Fans von Kamerun beim Afrika-Cup 2022. Kann der Gastgeber im Halbfinale gegen Ägypten bestehen?

© Foto: Sunday Alamba

Afrika-Cup Halbfinale Kamerun gegen Ägypten live im Free-TV

Das Halbfinale des Afrika-Cup 2022 Kamerun gegen Ägypten wird nicht im Free-TV übertragen.

Afrika-Cup Halbfinale Kamerun gegen Ägypten im Internet per Livestream

Alle Rechte an der Übertragung des Afrika-Cups 2022 halten „Sportdigital Fußball“ und „OneFootball“. Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Das Halbfinale Kamerun gegen Ägypten ist aber kostenpflichtig für Abonnenten im Livestream bei DAZN zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung Kamerun gegen Ägypten am 03.02.2022 im Überblick: