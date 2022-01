Heute, am Samstag, 29.01.2022, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Halleschen FC in der 3. Liga.

Kaiserslautern gegen Halle Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Zuschauer

Das Spiel der 3. Liga zwischen Kaiserslautern und dem Halleschen FC findet am Samstag, den 29.01.2022, um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

FCK gegen Hallescher FC: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Halle wird live im Free-TV im SWR übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Magenta Sport live und in voller Länge zu sehen sein.

Kaiserslautern vs. Halle in der 3. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es geben. Der SWR zeigt die Partie im Stream und auch bei Magenta Sport kann das Spiel zwischen Kaiserslautern und dem FC gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Das ist die Auslangslage bei Kaiserslautern gegen Halle

39 Punkten, erst 13 Gegentore aus 22 Spielen und Tabellenplatz drei: Der FCK befindet sich im Kurs Richtung Aufstieg. Das letzte Spiel musste auf Seiten des TSV 1860 München abgesagt werden. Kaiserslautern stellt die beste Defensive der Liga und ist seit neun Spielen ungeschlagen. Aus den letzten fünf Partien konnte die Mannschaft von Marco Antwerpen stolze 13 Zähler gewinnen.

Nicht ganz so positiv sieht es beim Gast aus. Mit 22 Punkten liegt Halle auf dem 15. Rang, in den letzten drei Spielen ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz. Vergangenen Spieltag wurde die Partie gegen Viktoria Berlin auf Grund von Quarantänevorgaben für die Berliner Mannschaft abgesagt, das letzte Heimspiel ist dadurch schon knapp zwei Monate her und auch am heutigen 24. Spieltag läuft das Team nicht im heimischen Stadion auf.