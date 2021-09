Ein Kracher erwartet uns am 2. Spieltag der Champions League 2021/22. FC Chelsea trifft am heutigen Mittwochabend, den 29.09.2021, auf Juventus Turin.

Der Champions League Sieger der vergangenen Saison ist auch dieses Jahr ein ganz heißer Kandidat auf den Henkelpott. Unter Thomas Tuchel verloren die „Blues“ nur ein Spiel in der laufenden Saison. Die „alte Dame“ Juventus Turin ist seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo auf der Suche nach ihrer Form. In der Liga ist die Mannschaft bereits zehn Punkte hinter Tabellenführer SSC Neapel. In den letzten zwei Spielen jedoch, konnten die Turiner jeweils mit 3:2 gewinnen. In der Defensive gibt es noch zu große Lücken. Gegen Lukaku, Havertz und Co. wird man sich in der Abwehr keine Fehler erlauben dürfen, sonst kann es ein ganz langer Abend für das Team von Massimiliano Allegri werden.

Wo wird das Topspiel der Gruppe H live im Free-TV übertragen ?

der Gruppe H ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung Juventus gegen Chelsea findet ihr hier.

Champions-League-Gruppenphase – Juventus vs. Chelsea: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Schiedsricher

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase Juventus und Chelsea London findet am Mittwoch, den 29.09.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Allianz Stadium in Turin. Das Spiel wird vom spanischen Referee Jesus Gil Manzano geleitet.

Alle Infos zum Topspiel im Überblick:

Teams : Juventus Turin, Chelsea FC

: Juventus Turin, Chelsea FC Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 29.09.2021, 21:00 Uhr

: 29.09.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz Stadium, Turin

: Allianz Stadium, Turin Schiedsrichter : Jesus Gil Manzano (Spanien)

: Jesus Gil Manzano (Spanien) Assistenten : Diego Barbero Sevilla, Angel Nevado Rodriguez (beide Spanien)

: Diego Barbero Sevilla, Angel Nevado Rodriguez (beide Spanien) Vierter Offizieller : Jose Luis Munuera Montero (Spanien)

: Jose Luis Munuera Montero (Spanien) Video-Assistent : Juan Martinez Munuera (Spanien)

: Juan Martinez Munuera (Spanien) VAR-Assistent: Pol van Boekel (Niederlande)

Juventus Turin gegen Chelsea London live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Juventus und FC Chelsea wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit ziehen diesmal die Sky-Kunden den Kürzeren.

Alle Infos zur Übertragung Juve – Chelsea am 29.09.2021 um 21:00 Uhr:

Amazon Prime, Sky oder DAZN: Wo läuft die Champions League heute live im TV und Stream?

Heute geht die Champions League mit dem zweiten Spieltag der Gruppenphase weiter. Mit Bayern, Wolfsburg, Dortmund und Leipzig sind vier deutsche Vereine in der Vorrunde der Königsklasse vertreten. Heute tritt der FC Bayern München gegen Dynamo Kiew an. Der VfL Wolfsburg spielt gegen den FC Sevilla. Ob die deutschen Mannschaften die Spiele für sich entscheiden können, bleibt abzuwarten. Mit Manchester United, Juventus Turin, FC Barcelona und FC Chelsea sind heute noch weitere namenhafte Mannschaften im TV zu sehen.

Champions League heute: FC Chelsea gegen Juventus Turin ohne N´Golo Kante

Thomas Tuchel muss im Topspiel gegen Juventus Turin auf N´Golo Kante verzichten. Der französische Mittelfeldspieler wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich in Quarantäne. Wieder einmal kam es zu Diskussionen, ob Spieler geimpft seien oder nicht. Tuchel selber wollte nicht weiter auf das Thema eingehen: „Die Spieler sind Erwachsene und müssen ihre eigene Entscheidung treffen“. Wer für den kleinen Mittelfeldmotor spielen wird, ist noch unklar.