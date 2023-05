unzerstörbar betrachtet. Aber das ist nicht die Realität.“ So lauten die ersten Worte von Amazon Prime Doku-Reihe „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show“. In der Serie, die Anfang Juni erscheint, stellt sich der beliebte Moderator seinen Ängsten bezüglich der Klimakrise. Er begibt sich auf die Suche nach Lösungsansätzen und vor allem: Hoffnung. „Die Spielwiese, auf der ich mich bewegt habe, die habe ich immer alsbetrachtet. Aber das ist nicht die Realität.“ So lauten die ersten Worte von Joko Winterscheidt im Trailer zu seiner neuenDoku-Reihe. In der Serie, die Anfang Juni erscheint, stellt sich der beliebte Moderator seinen Ängsten bezüglich der. Er begibt sich auf die Suche nach Lösungsansätzen und vor allem: Hoffnung.

Ab wann ihr die Doku-Serie sehen könnt und worum es geht, erfahrt ihr in diesem Artikel. Wir haben alles, was ihr über „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show“ wissen müsst, zusammengefasst.

Wann startet „The World’s Most Dangerous Show“?

Die neue Doku-Serie erscheint Anfang Juni auf Amazon Prime Video. Als konkretes Erscheinungsdatum hat der Streamingdienst Mittwoch, 07.06.2023, angekündigt. Als Prime-Mitglied könnt ihr „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show“ ab diesem Tag kostenlos streamen.

Wie viele Folgen umfasst „The World’s Most Dangerous Show“?

Insgesamt wurden sechs Folgen angekündigt, in denen sich Joko auf die Suche nach Ideen, Lösungsansätzen und Hoffnung für die Bewältigung der Klimakrise macht.

Worum geht es in „The World’s Most Dangerous Show“?

In der Doku-Show stellt sich Joko seinen Ängsten und der Hilflosigkeit im Umgang mit der Klimakrise. Um Ideen, Lösungsansätze und vor allem Hoffnung zu finden, reist er an die Orte, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind. Er spricht mit engagierten Menschen, die mit innovativen Ideen den Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit aufgenommen haben und bekommt seine eigenen Grenzen und Widersprüche vor Augen geführt.

Auf dieser bildgewaltigen, emotionalen und trotz allem überraschend unterhaltsamen Reise steht Joko vor der vielleicht größten Herausforderung seiner Karriere: Er muss lernen, dass guter Wille manchmal nicht reicht und es keine einfachen Antworten gibt. Je tiefer er in die komplexe Thematik eintaucht, umso mehr drängt sich eine unbequeme Frage auf: Wie grundlegend muss sich unser gesellschaftliches System verändern, um die Katastrophe abzuwenden?

Das ist der Trailer zur Doku-Show

Amazon Prime hat zwei Wochen vor dem Serienstart einen Trailer veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick, was euch bei „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show“ erwartet: