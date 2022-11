Jennifer Iglesias durch ihre Teilnahme am Dating-Format „Love Island“, das sie sogar gemeinsam mit Nico Müller gewann. Nun ist die 24-Jährige erneut auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen. Bekannt wurdedurch ihre Teilnahme am Dating-Format, das sie sogar gemeinsam mitgewann. Nun ist die 24-Jährige erneut auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen. Sie ist Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2022. Doch wer ist Jennifer Iglesias überhaupt? Wir klären unter anderem folgende Fragen:

Wie groß ist sie?

Wie heißt ihr Instagram-Account ?

? Ist sie von Nico getrennt?

Alle Infos von ihrem Alter bis zu ihrem ersten eigenen Song findet ihr hier im Porträt über Jennifer Iglesias.

Jennifer Iglesias im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zum Reality-Star im Überblick:

Name: Jennifer Iglesias

Jennifer Iglesias Beruf: Recruiterin im Personalmanagement, Reality-TV-Teilnehmerin

Recruiterin im Personalmanagement, Reality-TV-Teilnehmerin Geburtstag: 15. September 1998

15. September 1998 Alter: 24 Jahre

24 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Größe: 1,50 m

1,50 m Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Beziehungsstatus: Single

Single Ex-Freund: Nico Müller

Nico Müller Kinder: keine

keine Instagram: jennifer1glesias

Wo liegen die Wurzeln von Jennifer Iglesias?

Wie Jennifer selbst auf ihrem Instagram-Account mitteilt, liegen ihre Wurzeln in Kuba und Italien. Sie sagt, dass sie diesen Wurzeln ihr Selbstbewusstsein, ihr Aussehen und ihr Temperament zu verdanken habe. Außerdem möchte sie als Sängerin durchstarten und dabei den Fokus auf spanische Hits legen, was sie ebenfalls mit ihrer Herkunft begründet.

Jennifer Iglesias ist Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2022

Kandidatin bei „Promi Big Brother“. Sie verrät, dass eine Teilnahme an der Show schon immer ein Traum von ihr war. Sie sieht das vor allem als Chance: „Ich bin noch sehr frisch in der Branche und das ist ein riesiges Format, um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, dass ich von zu privat.“ Im Herbst 2022 ist Jennifer. Sie verrät, dass einean der Show schon immer ein Traum von ihr war. Sie sieht das vor allem als Chance: „Ich bin noch sehr frisch in der Branche und das ist ein riesiges Format, um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, dass ich von den anderen Promis viel lernen kann, vor allem, wenn alle Masken gefallen sind.“ Außerdem sagt sie, dass ihr der Schlaf- oder Essensentzug, sowie ihre Routine am meisten fehlen werden. Auch das Duschen bereitet ihr Sorgen: „Meinen Körper komplett zu zeigen, das ist mir doch etwas.“

Jennifer sagt über sich selbst: „In mir steckt eine kleine Wundertüte“ und sieht sich als Teamplayerin und Streitschlichterin. Diese Rolle möchte sie gerne auch bei „Promi Big Brother“ einnehmen. Ob ihr das gelingt?

Jennifer Iglesias hat „Love Island“ 2022 gewonnen

Im Jahr 2022 nahm Jennifer Iglesias an der Dating-Show „Love Island“ teil. Bereits beim ersten Treffen funkte es zwischen ihr und Nico Müller. Das überzeugte auch die Zuschauer und so gewann das Paar die Sendung und teilte sich das Preisgeld. Auch nach dem Finale zeigten sich Jennifer und Nico als glückliches Paar und planten zusammenzuziehen. Sogar ein Partner-Tattoo ließen sie sich stechen. Beide tragen nun den Anfangsbuchstaben des anderen auf der Innenseite ihrer Unterlippe. Wie ging die Beziehung weiter?

Die Trennung von Jennifer Iglesias und Nico Müller

Im September verschwanden die gemeinsamen Bilder auf den Instagram-Accounts. Das brachte die Gerüchteküche natürlich zum Brodeln. War das Paar getrennt? Zunächst verneinten sie diese Frage „Promiflash“ gegenüber und sagten: „Wir haben auch noch unsere Macken und unsere Phasen, in denen wir lernen müssen, auf den anderen mehr einzugehen.“ Das Paar erweckte den Eindruck, wirklich an der Beziehung arbeiten zu wollen. Im Oktober kam dann jedoch die Nachricht: Jennifer und Nico sind endgültig getrennt!

Wie so häufig bei Trennungen in der Öffentlichkeit gab es auch hier einen kleinen Rosenkrieg. Nico warf Jennifer vor, ein falsches Spiel gespielt zu haben und postete in seiner Story: „Oh nein Jennifer, ich mache kein Drama. Ich sage das, was ich denke und was Tatsche ist und verstecke mich nicht hinter einem gefakten Text.“

Hat Jennifer Iglesias einen neuen Freund?

Wie ging es bei Jennifer nach dem Liebes-Aus mit Nico weiter? Im Interview mit Sat.1 sagte die Düsseldorferin: „Die Männer können mir aktuell so gestohlen bleiben. Ich habe die Nase erst mal voll. Die Männerwelt hat mich traumatisiert.“ Sie ergänzt, dass sie glücklich ist, bei „Promi Big Brother“ mitmachen zu können „und zu wissen, dass draußen niemand ist, der Erwartungen an mich hat oder mich bremsen könnte.“ Einen neuen Freund hat Jennifer demnach aktuell nicht.

Jennifer Iglesias auf Instagram und TikTok

Jennifer Iglesias hat einen öffentlichen, aber nicht verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen ihr dort rund 68.000 Fans (Stand: November 2022). Mit diesen teilt sie vor allem Bilder von sich und ihren Outfits.

Auch auf TikTok ist Jennifer aktiv. Dort hat sie knapp über 6.000 Follower (Stand: November 2022). Erst vor kurzem teilte sie auf ihrem Account eine Acapella-Hörprobe ihres ersten eigenen Songs mit dem Titel „MindGame Over“.

Ist Jennifer Iglesias mit Enrique Iglesias verwandt?

Sucht man ihren Namen im Netz taucht besonders häufig der Suchbegriff „Vater“ auf. Viele fragen sich wohl, ob das Reality-Sternchen mit dem spanischen Sänger Enrique Iglesias verwandt ist. Das ist allerdings nicht der Fall. Genaueres zu dem Vater von Jennifer Iglesias ist der Öffentlichkeit nicht bekannt.