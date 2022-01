Im ZDF wird ein neues Kapitel des „Herzkinos“ in Schweden aufgeschlagen. In der beliebten Reihe Inga Lindström wird am Sonntag, 16.01.2022, mit „Schmetterlinge im Bauch“ eine neue Folge gezeigt. Im Mittelpunkt des Films steht Insektenforscherin Liv, gespielt von Sinja Dieks. Diese verliebt sich während der Arbeit an einer Schmetterlingsstation.

Worum geht es in der Verfilmung genau? Wer sind die Darsteller in dieser Episode von „Inga Lindström“? Alle Infos zur Handlung, Ausstrahlung, dem Stream in der ZDF Mediathek und den Drehorten findet ihr hier im Überblick.

„Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“: Ausstrahlung

Ein neuer Titel innerhalb der Inga-Lindström-Reihe wartet auf de Zuschauer. Wann läuft der Film „Schmetterlinge im Bauch“? Folge 92 ist am Sonntag, den 16. Januar 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen.

„Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“: ZDF Mediathek

Wer den Film „Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“ schon früher sehen möchte, kann ihn kostenlos als Stream ansehen. Denn es gilt online first: Das Drama ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDF Mediathek verfügbar. Der Film ist seit Samstag, 08.01.2022 abrufbar und steht noch bis zum 07.01.2023 in der Mediathek bereit.

„Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“: Handlung

Mitten in der Arbeit für ein wichtiges Projekt muss sich Insektenforscherin Liv wieder einmal um ihre chaotische Schwester Smilla kümmern. Diese hat sich in den Piloten Love verliebt. Liv soll ihm nun deswegen mit seiner Schmetterlingsstation helfen. Sie willigt ein, merkt jedoch bald, dass sie mehr für ihn empfindet – sehr zum Ärger von Smilla und Livs Verlobtem Per.

Was keiner weiß: Love ist mit seinem Cousin Karl im Wettstreit um das Erbe ihres Großvaters. Während Love sich um dessen Schmetterlingsstation kümmern soll, hat Karl die Aufgabe, ein Konzept für die ehemalige Villa des Großvaters zu entwickeln. Auch Liv hat ein Geheimnis vor Smilla: Ihre geliebte Mutter, die früh starb, hatte eine Zwillingsschwester...

Insektenforscherin Liv (Sinja Dieks) steckt mitten in den Arbeiten für ein wichtiges Forschungsprojekt. Bald muss sie ihre gesammelten Daten an die Universität liefern.

© Foto: ZDF/Ralf Wilschewski

„Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast der Inga-Lindström-Verfilmung? Hier findet ihr die Darsteller der Episode „Schmetterlinge im Bauch“ in der Übersicht:

Liv – Sinja Dieks

Love – Max Woelky

Smilla – Maxine Kazis

Karl – Stephen Appleton

Per – Marian Kindermann

Inga – Gudrun Gabriel

Prof. Sandberger – Steffen Münster

Frau Borgen – Katja Marie Luxembourg

Frau Sorenson – Anja Taschenberg

„Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“: Drehort

Nicht nur die emotionalen Geschichten, sondern auch die malerische Landschaft Schwedens fesseln die Zuschauer der Inga-Lindström-Filme. Die beliebten Filme werden seit mehr als zehn Jahren in der Region zwischen Södertälje bei Stockholm und Linköping am Götakanal entlang der romantischen Ostseeküste gedreht. Regisseurin Stefanie Sycholt hat das Melodram „Inga Lindström – Schmetterlinge im Bauch“ an den Original-Schauplätzen in Mittelschweden inszeniert.