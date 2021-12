Der Dienstagabend ist Pflichttermin für alle Fans der Arzt- und Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. Immer 21 Uhr läuft die aktuelle Folge der Woche. Am Dienstag, 14.12.21, steht nun immerhin schon Folge Nummer 955 auf dem Programm.

Worum geht es in der Folge mit dem Titel „ Trau, schau, wem! “?

“? Hier gibt es alle Infos zu Inhalt, Darstellern, TV-Terminen, Mediathek und vielem anderen mehr.

In aller Freundschaft – Folge 955: Was passiert am 14.12.2021?

Die Archäologin und Restauratorin Finja Zübel stürzt sechs Meter in die Tiefe, als sie für ein Gutachten Fotos von einem baufälligen Kletterturm machen will. Ihre Schwester Anna, eine erfahrene Kletterin, hatte sie gesichert und verdrängt nun, dass sie an Finjas Sturz Schuld haben könnte. Anna hatte am Kletterturm mit Sehstörungen zu kämpfen.

Währenddessen leidet Roland Heilmann unter der Trennung von Katja. Auch weil er nicht allein sein möchte, bietet er seinem Freund Martin Stein und dessen Vater Otto seine Unterstützung bei der Säuglingspflege an. Zunächst stellt er sich dabei sehr ungeschickt an.

Und außerdem gibt es noch Zoff in der Sachsenklinik: Weil Dr. Kaminski den Behindertenparkplatz von Ilay Demir besetzt hat, kommt es zwischen den beiden Ärzten zu einem heftigen Streit. Daraufhin kann sich Ilay nicht überwinden, bei Kaminski urologischen Rat zu suchen, dabei wäre er aufgrund einer fiebrigen Blasenentzündung dringend darauf angewiesen.

Sendetermine von In aller Freundschaft – Folge 955

Das sind die Sendetermine der aktuellen Folge von In aller Freundschaft. Wer Teil 955 am Dienstag verpasst hat, kann sie an verschiedenen Sendeterminen auch später sehen:

Dienstag, 14.12.2021, 21.00 Uhr in der ARD

Mittwoch, 15.12.2021, um 0.55 Uhr in der ARD

Montag, 20.12.2021, 8.45 Uhr im SWR

Montag, 27.12.2021, 13.00 Uhr im Hessischen Rundfunk

Natürlich gibt es diese und andere Folgen der Serie auch in der ARD-Mediathek

In aller Freundschaft – Das sind die Darsteller aus der Folge 955