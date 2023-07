Der erste Sonntag im Juli startete mit guter Laune im TV. Ab 10:03 Uhr begrüßte Stefan Mross in seiner ARD-ShowStars wie die. Kurz darauf sorgte Andrea Kiewel . Im Rahmen des Mottos „Auf die Plätze – fertig – Urlaub“ tratenauf dem Mainzer Lerchenberg.

Andrea Kiewel hatte mit ihrem „ZDF-Fernsehgarten“ wieder die Nase vorn. Laut „DWDL.de“ schalteten im Gesamtpublikum ab drei Jahren etwaein (Marktanteil: 17,8 Prozent). Die siebte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross locktevor die Fernsehgeräte (Marktanteil: 16,5 Prozent). Damit konnte die Schlagershow aus dem Rulantica in Rust sogar einige Zuschauer dazugewinnen (Vorwoche: 1,39 Millionen).

In der kommenden Woche dürfen sich die Zuschauer auf ein neues Motto imfreuen. Beiwird es im wahrsten Sinne des Wortes sportlich. Stars wie Oli.P und Peggy March werden am(12 Uhr, ZDF) mit dabei sein. Fans von „Immer wieder sonntags“ gucken dagegen in die Röhre:Die ARD zeigt dagegen die Finals 2023. Nicht das erste Mal, dass „Immer wieder sonntags“ in dieser Saison nicht gezeigt wird. Vor drei Wochen wurde stattdessen DIESE TV-Sendung ausgestrahlt.