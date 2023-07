Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr macht „Immer wieder sonntags“ eine Sendepause. Am 28. Mai, 11. Juni und 9. Juli mussten die Fans bereits auf die beliebte Schlagershow mit Stefan Mross verzichten. Auch 28. Juli bleibt die Bühne in der „Immer wieder sonntags“-Arena in Rust leer.

Frauenfußball statt Schlager

Die ARD überträgt an diesem Sonntag statt Schlager die Frauenfußball-WM. Ab 9:50 Uhr trifft die Schweiz auf Gastgeber Neuseeland. Kurz danach (11:30 Uhr) bestreiten die DFB-Frauen ihr zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien. Nach dem 6:0-Erfolg beim Auftakt gegen Marokko reiten die Mädels von Bundestrainerin Ab 9:50 Uhr trifft die Schweiz auf Gastgeber Neuseeland.Nach dem 6:0-Erfolg beim Auftakt gegen Marokko reiten die Mädels von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf einer Euphoriewelle.

