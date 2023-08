Am Sonntag läuft für gewöhnlich ab 10:03 Uhr die Schlager-Show „Immer wieder sonntags“ im Ersten. Doch die aktuell laufende Frauen-WM bringt das Programm bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mächtig durcheinander.

„Immer wieder sonntags“ wegen Elfmeterschießen deutlich später

Wegen der Achtelfinal-Partien Niederlande gegen Südafrika (2:0) und Schweden gegen USA (5:4 n.E.) musste „Immer wieder sonntags“ gestern verschoben werden. Die Show mit Stefan Mross sollte laut Programmplan erst ab 13:30 Uhr beginnen. Allerdings konnte sich die ARD nicht daran halten. Da das Spiel zwischen Schweden und den USA ins Elfmeterschießen ging, wurde „Immer wieder sonntags“ um sage und schreibe 39 Minuten nach hinten geschoben. Erst ab 14:09 Uhr begrüßte Stefan Mross seine Zuschauer in der „Immer wieder sonntags“-Arena in Rust. Anders als sonst wurde die Sendung bereits am Vormittag aufgezeichnet.

Frauen-WM hat weiter Auswirkungen auf „Immer wieder sonntags“ und „ZDF-Fernsehgarten“