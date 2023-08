Drei Wochen lang wird es amüsant im ZDF, denn der Sender zeigt jeden Donnerstag zur Primetime eine Spielfilm-Komödie. Am 31.08.2023 steht „Immer Ärger mit Grandpa“ auf dem Programm. In dem Familienfilm muss Peter sein Zimmer räumen, weil sein Opa einzieht. Das bedeutet Krieg! Doch der alte Herr lässt sich nicht so leicht vergraulen und schlägt zurück…

Wann läuft der Film im TV? Gibt es ihn in der ZDF-Mediathek? Und wer spielt mit? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung von „Immer Ärger mit Grandpa“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Immer Ärger mit Grandpa“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt „Immer Ärger mit Grandpa“ am Donnerstag, 31.08.2023, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung der Komödie ist nicht angekündigt.

Gibt es „Immer Ärger mit Grandpa“ in der ZDF-Mediathek?

Der Sender hat im Voraus nicht bekannt gegeben, ob „Immer Ärger mit Grandpa“ in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen wird. Er ist allerdings beim Streamingdienst Amazon Prime Video erhältlich.

Worum geht es in „Immer Ärger mit Grandpa“?

Witwer Ed lebt zwei Stunden von seiner Tochter Sally entfernt in seinem eigenen Haus. Doch ein Einkauf im Supermarkt stellt sein ganzes Leben auf den Kopf: Der Laden hat auf digitales Selbstkassieren umgestellt und Ed ist mit der Technik überfordert. Als er seine Ware unbezahlt aus dem Markt trägt und Geschäftsführer David ihn aufhalten will, entsteht eine bizarre Auseinandersetzung. Sally muss ihren Vater schließlich bei der Polizei abholen und fordert ihn auf, bei sich, ihrem Mann und ihren drei Kindern einzuziehen.

Um Platz für ihren Opa zu haben, muss Peter sein Zimmer räumen und landet unfreiwillig auf dem Dachboden. Als dort eine Ratte sein Lampenkabel anknabbert und das Licht ausfällt, ist für Peter das Maß voll. Er stellt Opa Ed ein Ultimatum: Das Zimmer soll binnen 24 Stunden geräumt werden. Dieser hält alles für einen Scherz, doch dann wird er sehr früh von sehr lauter Musik geweckt und es steht fest, dass Peter ihm den Krieg erklärt hat. Doch Ed ist nicht zu unterschätzen. Er ist zwar alt, aber nicht doof und hat viele Jahre wertvoller Lebenserfahrung. Außerdem unterstützen ihn seine Freunde Jerry und Danny. Und es passiert etwas, das Ed nicht mehr für möglich gehalten hätte: Er verliebt sich noch einmal!

Opa Ed (Robert De Niro) ist mit dem technischen Fortschritt überfordert und zieht zu seiner Tochter Sally (Uma Thurman) und ihrer Familie.

© Foto: ZDF/Ben Rothstein

Das ist die Besetzung von „Immer Ärger mit Grandpa“

„Immer Ärger mit Grandpa“ ist Star-besetzt. Die Hauptrolle übernimmt Robert De Niro. An seiner Seite gehören Uma Thurman und Christopher Walken zum Cast. Die weiteren Darsteller der Komödie seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler