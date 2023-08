Im ZDF wird es am Donnerstagabend amüsant: In drei aufeinanderfolgenden Wochen wird immer zur Primetime eine Spielfilm-Komödie gezeigt. „Ein Mops zum Verlieben“ macht am 24.08.2023 den Anfang. Darin geht es um die Lehrerin Sarah, die den eigenwilligen Mops Patrick erbt. Durch ihn wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt.

Wann läuft der Film im TV? Gibt es ihn in der ZDF-Mediathek? Und wer spielt mit? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung von „Ein Mops zum Verlieben“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Ein Mops zum Verlieben“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt „Ein Mops zum Verlieben“ am Donnerstag, 24.08.2023, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung der Komödie ist nicht angekündigt.

Gibt es „Ein Mops zum Verlieben“ in der ZDF-Mediathek?

Nach der TV-Ausstrahlung von „Ein Mops zum Verlieben“ steht der Film auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn dann als Wiederholung sehen.

Darum geht es in „Ein Mops zum Verlieben“

Sarah Francis steht immer im Schatten ihrer Schwester. Denn im Gegensatz zu ihr ist sie weder Anwältin noch verheiratet oder hat Kinder. Stattdessen ist Sarah Lehrerin an einer Highschool im Westen Londons, Single und ein bisschen planlos. Als auch noch ihre geliebte Oma verstirbt, die immer liebenswert-verschmitzte Ratschläge für ihre Enkelin hatte, gerät Sarahs Welt komplett aus den Fugen. Sie erbt Patrick, den maßlos verwöhnten Mops ihrer Oma. Doch eigentlich darf sie in ihrer Wohnung keine Tiere halten und ihn mit in die Schule zu nehmen ist auch keine Option. Ihn alleine zu lassen, geht allerdings ebenfalls nicht: Während ihrer Abwesenheit ruiniert Patrick die Wohnung und wenn er eine Katze auch nur von Weitem sieht, verliert er völlig die Fassung.

Als sich ein Nachbar über Patrick beschwert, muss Sarah schließlich ihre Wohnung räumen. Sie zieht auf das kleine Boot vom Bruder ihrer Kollegin Becky, der zwei Jahre im Ausland tätig ist. Zumindest scheint der Plan von Sarahs Oma zu funktionieren, denn im Park macht Sarah viele Bekanntschaften mit anderen Hundehaltern und dem Tierarzt Oliver. Patrick zwingt die Lehrerin auch regelmäßig aus ihrer Komfortzone. Schließlich sieht es so aus, als könnte Sarah sogar zwischen zwei Männern wählen. Denn neben dem Tierarzt Oliver gibt es auch noch Ben, den Vater einer Schülerin. Doch während sie noch zwischen den beiden schwankt, verschwindet Patrick plötzlich. Was hat eine Katze damit zu tun?

Sarah (Beattie Edmondson) hat den Mops ihrer Oma geerbt. Beim Gassigehen trifft sie auf viele Männer. Wollte ihre Oma sie so verkuppeln? Und geht der Plan auf?

© Foto: ZDF/Nick Wall

Die Besetzung von „Ein Mops zum Verlieben“ im Überblick

Die Hauptrolle in der Komödie aus dem Jahr 2018 spielt Beattie Edmondson. Welche Darsteller an ihrer Seite zum Cast gehören, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Sarah – Beattie Edmondson

Oliver – Ed Skrein

Ben – Tom Bennett

Becky – Emily Atack

Maureen – Jennifer Saunders

Celia – Gemma Jones

Mr. Peters – Adrian Scarborough

Alan – Peter Davison

Rosemary – Cherie Lunghi

Wo wurde „Ein Mops zum Verlieben“ gedreht?

„Ein Mops zum Verlieben“ spielt in London. Im Stadtteil Richmond und in Windsor wurde die Komödie gedreht. Die Silhouette der englischen Hauptstadt ist außerdem einige Male im Hintergrund zu sehen.