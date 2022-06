Am Donnerstag, 02.06.2022, läuft die Free-TV-Premiere von „Immer Ärger mit Grandpa“ im ZDF. In der Familienkomödie geht es um die Beziehung zwischen Grandpa Ed und seinem Enkel Peter. Peter ist gar nicht erfreut, dass sein Opa in sein Zimmer zieht und er deswegen umziehen muss – also versucht er alles, um ihn wieder aus dem Zimmer zu bekommen. Doch Grandpa Ed lässt sich die Streiche nicht gefallen und schlägt zurück.

Wann läuft „Immer Ärger mit Grandpa“ im TV?

Gibt es einen Stream ?

? Um was geht es genau?

Welche Schauspieler sind dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Mediathek der Komödie findet ihr hier.

„Immer Ärger mit Grandpa“: Sendetermine und Mediathek

Der Spielfilm läuft am 02.06.2022 zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF.

Da es sich um eine Free-TV-Premiere handelt, wird der Film im Anschluss leider nicht in die ZDF Mediathek aufgenommen.

„Immer Ärger mit Grandpa“: Handlung am 02.06.2022

Der verwitwete Ed muss nach einem Zwischenfall mit der Polizei aus seinem Haus raus und bei seiner Tochter (Uma Thurman) einziehen. Hier wohnt auch sein Enkel Peter, in dessen Zimmer er einzieht. Dass Peter sein Zimmer dafür aufgeben muss, findet er gar nicht toll. Sein Plan: alles tun, damit Granpa Ed ihm wieder sein Zimmer zurückgibt. Doch Peter hat nicht damit gerechnet, dass sein Grandpa sich nicht so leicht geschlagen gibt. Ein Kleinkrieg aus Streichen und Sticheleien zwischen den beiden beginnt.

Wer wird den Kleinkrieg um das große Zimmer gewinnen, Grandpa Ed (Robert De Niro) oder Enkel Peter (Oakes Fegley)?

© Foto: ZDF/Ben Rothstein

„Immer Ärger mit Grandpa“: Trailer

Wer vorab schon einen Vorgeschmack auf die Komödie möchte kann sich hier den Trailer zu „Immer Ärger mit Grandpa“ ansehen:

„Immer Ärger mit Grandpa“: Besetzung am 02.06.2022

Neben Robert De Niro und Uma Thurman stehen noch viele weitere bekannte Schauspieler für „Immer Ärger mit Grandpa“ vor der Kamera.

Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller: