Nachdem bereits in der Vorwoche am FilmMittwoch im Ersten ein sogenannter Near-Future-Film lief, geht es am Mittwoch, 22.12.2021, mit einem Film aus diesem Genre weiter. „Ich bin den Mensch“ spielt in der nahen Zukunft und erzählt die Geschichte von Alma, die drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter namens Tom zusammen lebt. Er soll ihr perfekter Lebenspartner sein.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Gibt es den Film als Stream? Alle Infos rund um Sendetermine, ARD Mediathek, Besetzung, Inhalt und Trailer findet ihr hier im Überblick.

„Ich bin dein Mensch“: ARD-Sendetermine und Sendezeit

Unter dem Motto FilmMittwoch zeigt das Erste immer mittwochs neue Filme. Wann läuft „Ich bin dein Mensch“?

Hier die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

22.12.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

23.12.2021 um 01:40 Uhr im Ersten

„Ich bin dein Mensch“: ARD-Mediathek und Stream

Für „Ich bin dein Mensch“ gilt passend zum Thema „online first“. Der Film ist bereits seit dem 15.12.2021 in der ARD-Mediathek im Stream erhältlich. Nach der Ausstrahlung steht er dort drei Monate lang zur Verfügung.

„Ich bin dein Mensch“: Handlung am 22.12.2021

Der Film ist inspiriert von der Erzählung von Emma Braslavsky und erzählt die Geschichte von Alma, die an einer außergewöhnlichen Studie teilnimmt. Die Handlung spielt in der näheren Zukunft in der es bereits täuschend echte humanoide Roboter gibt. Mit einem dieser Roboter leben die Teilnehmer der Studie zusammen. So auch Alma. Ihr Roboter ist ganz auf ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt und stellt somit den perfekten Partner dar.

Alma lebt drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zusammen.

© Foto: SWR/Letterbox Filmproduktion/Christine Fenzl

„Ich bin dein Mensch“: Trailer

Wer wissen will, was ihn erwartet, kann sich den Trailer zu „Ich bin dein Mensch“ ansehen.

Youtube „Ich bin dein Mensch“ – Trailer

„Ich bin dein Mensch“: Darsteller am 22.12.2021

Die Besetzung der Rollen des Near-Future-Films „Ich bin dein Mensch“, findet ihr hier: