Sieht man jemandem das Gesangstalent an? Am Dienstag, 13.04.2021, stellt sich diese Frage wieder bei „I Can See Your Voice“. Die Musik-Comedyshow geht um 20:15 Uhr mit Folge 3 auf RTL weiter.

In der dritten Show geht Maite Kelly mit ihrem Superfan Kristin an den Start. Die beiden müssen herausfinden, welche Sänger und Sängerinnen wirklich singen können oder nur bluffen.

Wie die Show genau funktioniert, alle Infos rund um die Sendetermine, Sendezeit, Stream, Jury und Kandidaten findet ihr in diesem Artikel.

„I Can See Your Voice“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 2 läuft immer dienstags zur Primetime auf RTL. Die Sendetermine von „I Can See Your Voice“ 2021 sind:

Folge 1 am 30.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2 am 06.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3 am 13.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4 am 20.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5 am 27.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6 am 04.05.2021 um 20:15 Uhr

„I Can See Your Voice“: Wiederholung auf RTL

Die zweite Staffel von „I Can See Your Voice“ läuft nur zur Primetime auf RTL. Eine Wiederholung im TV gibt es nicht.

„I Can See Your Voice“ 2021 im Stream auf TVNow

Ihr könnt die zweite Staffel von „I Can See Your Voice“ im Live-Stream auf TVNow verfolgen. Wer die Folge im TV verpasst, hat zudem die Möglichkeit, dort ganze Folgen in der Wiederholung anschauen.

Ein Premium-Abonnement bei TV Now kostet 4,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Ein Probemonat kann kostenlos abgeschlossen werden.

„I Can See Your Voice“: Das Konzept der Show

Sieben Unbekannte treten auf die große Bühne und man weiß nicht, wer ein echtes Gesangstalent und wer nur ein Schwindler ist. Herausfinden muss das ein Rate-Team bestehend aus einem Musik-Star und einem sogenannten Superfan. Runde für Runde wählen sie einen Kandidaten raus. Bei jedem Abschied zeigt sich dann, ob derjenige singen kann oder nicht. Denn der ausgeschiedene Teilnehmer performt auf der „Bühne der Wahrheit“. Wer die Teilnehmer sind, wird vorab natürlich nicht verraten.

Der Kandidat, der es ins Finale schafft, darf im Duett mit dem Musik-Star auftreten. Wenn der Finalist wirklich singen kann, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan 10.000 Euro. Lagen sie aber falsch, geht die Summe an den Hochstapler.

Ein fünfköpfiges Promi-Panel rät mit und sorgt mit Tipps und Sprüchen für zusätzlichen Spaß, verspricht der Sender. In jeder der sechs Shows tritt ein neuer Musik-Star mit seinem Superfan an.

Die Musik-Stars von „I Can See Your Voice“ 2021

In der zweiten Staffel sind sechs Musik-Stars dabei. Wer sich der Herausforderung stellt, seht ihr hier:

The BossHoss (Folge 1)

Barbara Schöneberger (Folge 2)

Maite Kelly (Folge 3)

Hartmut Engler (Folge 4)

Jeanette Biedermann (Folge 5)

Max Mutzke (Folge 6)

Das Promi-Panel in Staffel 2

Thomas Hermanns ist das einzig feste Mitglied im Promi-Panel der zweiten Staffel. In jeder Folge wird er von vier weiteren Promis unterstützt. Diese Stars sind dabei:

Tim Mälzer

Sophia Thomalla

Oliver Geissen

Michael Kessler

Jorge Gonzales

Jürgen von der Lippe

Sasha

Ross Antony

Sabrina Mockenhaupt

Joachim Llambi

Lili Paul-Roncalli