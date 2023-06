An diesem Wochenende findet das Hurricane-Festival in Scheeßel in Niedersachsen statt. Mit etwa 80.000 Besuchern zählt es zu den größten Festivals des Landes. Wer in diesem Jahr nicht live dabei sein kann, hat gleich mehrfach die Chance, drei Tage lang auf dem heimischen Bildschirm Konzertatmosphäre zu erleben. Es soll mehreregeben.