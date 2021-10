HSV gegen Fortuna Düsseldorf: Heute Abend, am Samstag, 16.10.2021, steht in der 2. Bundesliga rein von den Namen her ein äußerst klangvolles Spiel an. Die Realität allerdings sagt: Das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und F95 ist ein Duell aus dem Mittelfeld der 2.-Liga-Tabelle. Der HSV hat zwar erst ein Spiel verloren, aber auch erst drei gewonnen und ist mit 14 Punkten Siebter. Die Fortuna hat genauso viele Siege wie die Hamburger, allerdings bereits vier Niederlagen und steht bei elf Zählern auf Rang zwölf.

Die Mannschaft von Tim Walter will im heimischen Volksparkstadion nach zuletzt zwei Remis gegen Nürnberg und Aue wieder dreifach punkten. Selbiges gilt natürlich aber auch für die Rheinländer, die zuletzt gegen Paderborn mit 2:3 unterlagen. Kann sich der HSV nach oben orientieren – oder kann F95 zu den Hanseaten punktetschnisch aufschließen? Es dürften hart umkämpfte 90 Minuten in Hamburg werden.

HSV gegen Fortuna Düsseldorf: Anstoß, Spielzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf findet am Samstag, den 16.10.2021, um 20:30 Uhr im Volksparkstadion statt. Das Stadion soll unter 2G-Corona-Bedingungen zu weiten Teilen geöffnet sein, lediglich einzelne Blöcke werden verschlossen sein, teilte der HSV vor der Partie mit.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf

: Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf Wettbewerb : 2. Bundesliga, 10. Spieltag

: 2. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 16.10.2021, um 20:30 Uhr

: 16.10.2021, um 20:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Lange ist es her, dass das Hamburger Volksparkstadion so gut gefüllt war, wie im februar 2020 im Spiel des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli. Am 16.10.2021 gegen Fortuna Düsseldorf gelten unter 2G-Regeln keine Zuschauerbeschränkungen mehr. Es werden rund 40.000 Besucher erwartet.

Hamburger SV freut sich auf etwa 40.000 Zuschauer im Volsparkstadion

Trainer Tim Walter (45) vom Hamburger SV setzt im Topspiel der 2. Liga am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf auch auf das größte Publikum im Volksparkstadion seit 19 Monaten. „Ich freue mich, dass so viele Zuschauer dabei sein können“, sagte Walter: „Einige Spieler haben in diesem Stadion noch nicht vor so einer Kulisse gespielt, und die Stimmung wollen wir mitnehmen.“

Unter 2G-Bedingungen wäre erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ein ausverkauftes Volksparkstadion mit 57.000 Zuschauern möglich. Da ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt haben werden, entfallen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, zudem wird unter anderem der untere Rang auf der Nordtribüne wieder zu einem Stehplatzbereich. Auch Alkohol darf wieder ausgeschenkt werden. Dennoch werden wohl „nur“ etwa 40.000 Zuschauer kommen.

Hamburger SV gegen F95: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen HSV und Fortuna Düsseldorf wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen aber auch beim Pay-TV-Sender Sky. Auf beiden Sendern wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Hamburg – Düsseldorf: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Gestreamt werden kann die Partie des Hamburger Sportvereins gegen Fortuna Düsseldorf nicht nur bei Sky, sondern auch bei Sport 1. Während der Live-Stream bei Sky kostenpflichtig ist, ist der Stream auf sport1.de kostenlos.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: sport1.de, SkyTicket, SkyGo

