In der 2. Bundesliga empfängt Hansa Rostock am heutigen Sonntag,17.10., den SV Sandhausen. Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Der Gast konnte lediglich eine der letzten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden und steht mit sieben Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Zuletzt hatten sie gegen den Darmstadt 98 das Nachsehen.

Die Hanseaten erkämpften sich vergangenen Spieltag gegen Holstein Kiel drei Punkte und können sich mit einem heutigen Auswärtssieg weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Das Team von Jens Härtel liegt mit zehn Punkten nur zwei Plätze vor dem SV Sandhausen.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften 2011 aufeinander, damals noch in der 3. Bundesliga. Heute darf man gespannt auf ein hart umkämpftes 2. Ligaspiel blicken.

Hansa Rostock gegen SV Sandhausen: Datum, Spielort, Anstoß, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Sandhausen und Rostock findet am Sonntag, den 17.10.2021, um 13:30 Uhr statt. Im Gegensatz zum vergangenen Heimspiel wird das Ticketangebot dieses Mal erhöht. Im Ostseestadion werden knapp 22.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Das sagt Hansa-Trainer Jens Härtel vor der Partie

„Über 20 000 Fans im Stadion: Das hatten wir lange nicht. Wir sollten es genießen“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. Zu der Partie dürfen maximal 21.750 Zuschauer ins 29.000 Plätze bietende Ostseestadion. Das sind 7250 Besucher mehr als beim vorangegangenen Heimspiel am 25. September gegen Schalke 04 (0:2).

Youtube Pressekonferenz vor dem Spiel Hansa Rostock vs. SV Sandhausen

Hansa Rostock gegen SV Sandhausen: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga

Fußballfans fragen sich, ob das 2. Ligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Acht weitere Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga stehen auf dem Spielplan für den 10. Spieltag. Welche Partien neben Hansa Rostock gegen SV Sandhausen noch stattfanden und stattfinden, seht ihr hier.

Alle Zweitliga-Spiele am 10. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 15.10.2021, 18:30 Uhr

Hannover 96 vs. FC Schalke 04

SC Paderborn vs. SSV Jahn Regensburg

Samstag, den 16.10.2021, 13:30 Uhr

1. FC Heidenheim vs. FC St. Pauli

Karlsruher SC vs. FC Erzgebirge

FC Ingolstadt vs. Holstein Kiel

Samstag, den 16.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf

Sonntag, den 17.10.2021, 13:30 Uhr